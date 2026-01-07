«Камень желаний»: могла ли семья Усольцевых пропасть в поисках артефакта

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

В сети появилась новая версия исчезновения туристов.

Могла ли семья Усольцевых пропасть в поисках артефакта

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Альпинист Кулеш: семья Усольцевых вряд ли могла пропасть в поисках артефакта

Возможно, пропавшая в тайге семья Усольцевых исчезла в районе скалы Мальвинка на пути к «камню желаний». Так гласит распространившаяся в сети теория. О том, что стоит за этим мистическим названием, aif.ru рассказал волонтер, профессиональный турист и альпинист Алексей Кулеш.

По данным эксперта, в широких кругах этот «артефакт» неизвестен. О нем отсутствуют какие-либо достоверные сведения — скорее всего, историю о «камне желаний» выдумали экскурсоводы, предполагает Кулеш.

Согласно сетевой теории, Усольцевы, пропавшие в сентябре 2025-го в Партизанском районе Красноярского края, изменили свой ранее спланированный маршрут к горе Буратинка. Предположительно, они направились к скале Мальвинка — как раз на пути к ней, согласно рассказам в соцсетях, и находится «камень желаний» — мать семейства якобы захотела на него посмотреть. В качестве косвенного подтверждения сторонники этой версии приводят то, что группа, которая в тот же день с разницей в полчаса ходила к Буратинке, не встретила пропавшую семью.

Ранее, писал 5-tv.ru, СК опроверг очередную версию пропажи семьи Усольцевых, согласно которой она могла сбежать за границу.

