WP: число погибших при операции США в Венесуэле превысило 70 человек
Значительное число людей погибли во время вооруженных столкновений в районе резиденции главы государства в Каракасе.
Фото: Reuters/Gaby Oraa
В результате военной операции США на территории Венесуэлы погибли более 70 человек. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в американских правительственных кругах.
По данным издания, в Вашингтоне оценивают число погибших в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро примерно в 75 человек. При этом собеседники газеты приводят разные оценки: один из них заявил как минимум о 67 жертвах, другой указал диапазон от 75 до 80 погибших.
Уточняется, что значительное число людей погибли во время вооруженных столкновений в районе резиденции главы государства в Каракасе.
Президент США Дональд Трамп 6 января выразил сожаление в связи с большим количеством погибших в ходе операции. Одновременно он заявил, что действия американских военных в Венесуэле продемонстрировали высокий уровень боеспособности сухопутных сил США.
В ответ на произошедшее временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила в стране семидневный траур по военнослужащим, погибшим в ходе операции, проведенной американскими силами 3 января.
