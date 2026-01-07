WP: число погибших при операции США в Венесуэле превысило 70 человек

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 372 0

Значительное число людей погибли во время вооруженных столкновений в районе резиденции главы государства в Каракасе.

Число погибших при операции США в Венесуэле

Фото: Reuters/Gaby Oraa

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы

В результате военной операции США на территории Венесуэлы погибли более 70 человек. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в американских правительственных кругах.

По данным издания, в Вашингтоне оценивают число погибших в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро примерно в 75 человек. При этом собеседники газеты приводят разные оценки: один из них заявил как минимум о 67 жертвах, другой указал диапазон от 75 до 80 погибших.

Уточняется, что значительное число людей погибли во время вооруженных столкновений в районе резиденции главы государства в Каракасе.

Президент США Дональд Трамп 6 января выразил сожаление в связи с большим количеством погибших в ходе операции. Одновременно он заявил, что действия американских военных в Венесуэле продемонстрировали высокий уровень боеспособности сухопутных сил США.

В ответ на произошедшее временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила в стране семидневный траур по военнослужащим, погибшим в ходе операции, проведенной американскими силами 3 января.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы
7 янв
«Шок»: Захарова рассказала подробности заседания Совбеза ООН по Венесуэле
7 янв
Мадуро и его жена получили травмы во время захвата спецназом США
7 янв
Венесуэла объявила недельный траур по погибшим при нападении США
7 янв
Трамп: Венесуэла отдаст США до 50 миллионов баррелей нефти
6 янв
Москва поддержала Каракас на фоне кризиса вокруг власти
6 янв
Адвокат заявил о позиции Николаса Мадуро на слушании в Нью-Йорке
6 янв
NBC News: в США заявили, что не имеют отношения к стрельбе в Каракасе
6 янв
СМИ сообщили о стрельбе у президентского дворца в Каракасе
6 янв
Трамп заявил, что в ближайшие 30 дней в Венесуэле не будет выборов
5 янв
ООН не получала никаких объяснений от США по операции в Венесуэле
-6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:41
Ушел из жизни легендарный тренер по гандболу Анатолий Евтушенко
15:36
Шиповник, спортивные снеки и детское питание: на что появятся ГОСТы в 2026 году
15:19
Осталось мало времени: почему король Карл III готов помириться с принцем Гарри
15:03
«Камень желаний»: могла ли семья Усольцевых пропасть в поисках артефакта
14:54
WP: число погибших при операции США в Венесуэле превысило 70 человек
14:46
В Пермском крае в крушении частного вертолета погибли два человека

Сейчас читают

В Пермском крае в крушении частного вертолета погибли два человека
В Японии зафиксировали 33 афтершока после землетрясения в Симанэ
«Важная веха»: у берегов Дании нашли гигантский средневековый корабль
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео