WP: число погибших при операции США в Венесуэле превысило 70 человек

В результате военной операции США на территории Венесуэлы погибли более 70 человек. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в американских правительственных кругах.

По данным издания, в Вашингтоне оценивают число погибших в ходе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро примерно в 75 человек. При этом собеседники газеты приводят разные оценки: один из них заявил как минимум о 67 жертвах, другой указал диапазон от 75 до 80 погибших.

Уточняется, что значительное число людей погибли во время вооруженных столкновений в районе резиденции главы государства в Каракасе.

Президент США Дональд Трамп 6 января выразил сожаление в связи с большим количеством погибших в ходе операции. Одновременно он заявил, что действия американских военных в Венесуэле продемонстрировали высокий уровень боеспособности сухопутных сил США.

В ответ на произошедшее временно исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес объявила в стране семидневный траур по военнослужащим, погибшим в ходе операции, проведенной американскими силами 3 января.

