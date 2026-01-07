Рубио: США подготовили трехэтапный план по Венесуэле

Рубио сообщил о трехэтапном плане США по Венесуэле

Каракасу предстоит пройти трехэтапный процесс изменений, разработанный Соединенными Штатами. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам закрытого брифинга, посвященного ситуации в Венесуэле.

По его словам, на первом этапе Вашингтон намерен сосредоточиться на стабилизации обстановки в стране. США рассчитывают предотвратить дестабилизацию, установить контроль за распределением доходов от экспорта нефти, а также изъять от 30 до 50 млн баррелей углеводородов, которые, как утверждается, планируется направить «на нужды населения».

Второй этап предполагает восстановление экономики. В рамках этого шага США намерены обеспечить доступ американских, западных и других иностранных компаний к венесуэльскому рынку на условиях, которые Рубио охарактеризовал как справедливые.

«Одновременно мы начнем формировать процесс национального примирения внутри Венесуэлы, чтобы силы оппозиции могли быть амнистированы, освобождены из тюрем», — пояснил Рубио.

Заключительный этап будет связан с переходным периодом и политическими реформами. Госсекретарь отметил, что отдельные элементы плана могут реализовываться одновременно, а дополнительные детали инициативы США представят в ближайшее время.

