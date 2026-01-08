Трамп: Венесуэла будет покупать только продукцию США за счет продажи нефти

Власти Венесуэлы направят средства, полученные в рамках нового нефтяного соглашения с США, исключительно на закупку товаров американского производства. Об этом 7 января сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, опубликовав заявление в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, Каракас будет использовать доходы от сделки для приобретения продукции из США. В перечень закупок войдут, в частности, сельскохозяйственные товары, медикаменты, медицинское оборудование, а также техника и материалы для модернизации электросетей и энергетической инфраструктуры Венесуэлы.

Трамп подчеркнул, что таким образом Венесуэла фактически берет на себя обязательство выстраивать экономическое сотрудничество с Соединенными Штатами как с ключевым торговым партнером.

Днем ранее, 6 января, президент США заявил, что венесуэльские власти передадут Вашингтону от 30 до 50 млн баррелей нефти для дальнейшей реализации на мировом рынке, при этом контроль над полученной выручкой он намерен осуществлять лично.

В свою очередь, Министерство энергетики США 7 января сообщило о начале продажи венесуэльской нефти. В тот же день министр энергетики Крис Райт заявил, что США не собираются присваивать венесуэльские нефтяные ресурсы, добавив, что американские компании пока не готовы к масштабным инвестициям в нефтяную инфраструктуру страны.

Кроме того, вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Вашингтон позволит Венесуэле экспортировать нефть до тех пор, пока это будет соответствовать национальным интересам Соединенных Штатов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.