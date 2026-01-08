На Пятом канале акция «День добрых дел» для шестилетнего Артема

У мальчика тяжелая форма ДЦП.

Фото, видео: 5-tv.ru

День Добрых Дел

С тяжелой болезнью сейчас борется шестилетний Артем. У мальчика тяжелая форма ДЦП. Облегчить его состояние может операция, на которую нужно 1 200 000 рублей. И мы с Вами можем помочь: просто отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 75-11 или отсканируйте QR-код на экране.

«Ребенок будет овощем. Вы потеряете мужа, вы потеряете связь с детьми. Просто берите и отдавайте его в детский дом. И в итоге вот сейчас у меня ребенок ползает, садиться», — рассказала мама Артема Анастасия Басынина.

Шестилетний Артем — настоящий непоседа. Ему интересно буквально все. Он обожает играть с разноцветными мячиками и заниматься на тренажерах. Хотя делать это ему очень трудно из-за тяжелой формы ДЦП.

Мальчик родился преждевременно — когда мама была еще на 25-й неделе беременности. Он не мог самостоятельно дышать и долго был в реанимации на ИВЛ. Из-за кислородного голодания пострадал головной мозг. Но его родители не сдавались.

«Вот на таких балансировочных он сидит. Валики вот такие тоже мы используем», — показывает Анастасия Басынина домашние тренажеры, на которых занимается Артем.

Упорные ежедневные тренировки дома, физиотерапия, лечебная физкультура, массаж, занятия с дефектологом и множество лекарств принесли результат. Малыш встает у опоры, зрение и слух улучшились. Но ходить никак не удается.

«Ножка, она не выходит, не распрямляется. За счет этого тазобедренный, коленка начинают деформироваться», — рассказала мама Артема Анастасия Басынина.

Из-за ДЦП мышцы ног у мальчика в постоянном напряжении. Но спастику можно убрать, если сделать операцию на спинном мозге.

«Мы частично пересекаем чувствительные корешки, которые несут информацию от головного мозга к мышцам. Иначе мышцы перерождаются, сухожилия становятся короче. И будущее однозначно у ребенка без операции — это коляска», — объяснил врач-нейрохирург Дмитрий Зиненко.

Операция и лечение после нее стоят 1 200 000 рублей. Мы с вами, зрителями Пятого канала, можем помочь собрать эту сумму. И тогда заветное желание маленького Артема — встать и уверенно пойти на собственных ногах — сбудется.

Давайте вместе поможем Артему! Отправьте СМС с суммой пожертвования, она может быть абсолютно любой, на короткий номер 75-11. Большое вам спасибо.

День Добрых Дел
