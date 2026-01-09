США могут попытаться добиться от Венесуэлы разрыва отношений с КНР и Кубой

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Вашингтон рассчитывает добиться договоренности с временно назначенным президентом Родригес.

Чего США хочет от Венесуэлы

Фото: www.globallookpress.com/Wei Neiruilaquanguodaibiaodahui

Конфликт США и Венесуэлы

Вашингтон может использовать приобретенное политическое влияние в Венесуэле, чтобы добиться разрыва Каракаса с Кубой и Китаем. Таким мнением поделился политолог Малек Дудаков, пишет EADaily.

Эксперт предположил, что США рассчитывают на достижение договоренности с врио президента Делси Родригес. В начале 2025 года спецпосланник США Ричард Гренелл пытался заключить подобную сделку с Николасом Мадуро, однако не преуспел. По словам Дудакова, у Родригес есть контакт как с Гренеллом, так и с советником Трампа Эриком Принсом.

Американские политические элиты могут попытаться найти с нынешним лидером Каракаса общий язык, однако, если и здесь их постигнет неудача, это может привести к дальнейшей эскалации в боливарианской республике.

Политолог утверждает, что Вашингтон даже после силового смещения Мадуро попытается сохранить в Венесуэле нынешний режим, адаптировав его к новым реалиям. На Родригес возложена задача сотрудничать с американскими инвесторами, главным образом — в сфере добычи полезных ископаемых.

Ранее 5-tv.ru писал, что Вашингтон может контролировать Венесуэлу больше года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Конфликт США и Венесуэлы
