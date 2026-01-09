США могут попытаться добиться от Венесуэлы разрыва отношений с КНР и Кубой

Вашингтон рассчитывает добиться договоренности с временно назначенным президентом Родригес.
Фото: www.globallookpress.com/Wei Neiruilaquanguodaibiaodahui
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вашингтон может использовать приобретенное политическое влияние в Венесуэле, чтобы добиться разрыва Каракаса с Кубой и Китаем. Таким мнением поделился политолог Малек Дудаков, пишет EADaily.
Эксперт предположил, что США рассчитывают на достижение договоренности с врио президента Делси Родригес. В начале 2025 года спецпосланник США Ричард Гренелл пытался заключить подобную сделку с Николасом Мадуро, однако не преуспел. По словам Дудакова, у Родригес есть контакт как с Гренеллом, так и с советником Трампа Эриком Принсом.
Американские политические элиты могут попытаться найти с нынешним лидером Каракаса общий язык, однако, если и здесь их постигнет неудача, это может привести к дальнейшей эскалации в боливарианской республике.
Политолог утверждает, что Вашингтон даже после силового смещения Мадуро попытается сохранить в Венесуэле нынешний режим, адаптировав его к новым реалиям. На Родригес возложена задача сотрудничать с американскими инвесторами, главным образом — в сфере добычи полезных ископаемых.
Ранее 5-tv.ru писал, что Вашингтон может контролировать Венесуэлу больше года.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 8 янв
- Вашингтон может контролировать Венесуэлу больше года
- 8 янв
- Количество погибших в результате атаки США на Венесуэлу продолжает расти
- 8 янв
- Трамп: Венесуэла будет покупать только продукцию США за счет продажи нефти
- 7 янв
- Рубио: США подготовили трехэтапный план по Венесуэле
- 7 янв
- WP: число погибших при операции США в Венесуэле превысило 70 человек
- 7 янв
- «Шок»: Захарова рассказала подробности заседания Совбеза ООН по Венесуэле
- 7 янв
- Мадуро и его жена получили травмы во время захвата спецназом США
- 7 янв
- Венесуэла объявила недельный траур по погибшим при нападении США
- 7 янв
- Трамп: Венесуэла отдаст США до 50 миллионов баррелей нефти
- 6 янв
- Москва поддержала Каракас на фоне кризиса вокруг власти
Читайте также
85%
Нашли ошибку?