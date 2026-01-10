Зима без тормозов: в Москве побит суточный рекорд по количеству осадков

Сильный снегопад, вызванный действием средиземноморского циклона, обрушился на столичный регион 8 января после 15:00 мск.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Москве 9 января побит суточный рекорд по количеству осадков
В столице установлен новый погодный рекорд: 9 января в Москве зафиксировали беспрецедентный объем осадков за весь период метеонаблюдений. Как сообщили 10 января в Гидрометцентре России, суточные показатели значительно превзошли прежние значения.
По данным, которые приводит ТАСС, на основной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, за сутки выпало 21,4 мм осадков. Для сравнения, предыдущий максимум для этой даты составлял 12,9 мм и был зафиксирован в 1976 году.
С начала 2026 года в Москве уже выпало более 35 мм осадков, что соответствует примерно 67% от месячной климатической нормы.
Интенсивный снегопад, связанный с прохождением циклона «Фрэнсис», существенно осложнил транспортную обстановку. На ряде участков МКАД движение оказалось практически остановлено: автомобилисты проводили в заторах по несколько часов, а некоторые машины не могли выбраться из снежных заносов.
Непогода также отразилась на работе авиаузлов столицы. В московских аэропортах было отменено 28 рейсов, еще более 50 вылетов задержали. При этом массового скопления пассажиров в терминалах не наблюдалось — авиакомпании обеспечивали людей питанием и размещением в случаях длительного ожидания.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 9 янв
- «Дорога парализована»: автомобили застряли на МКАД из-за сильного снегопада
- 9 янв
- Сугробы по колено и горячая еда: как выжить в снежном апокалипсисе
- 9 янв
- За ночь в Подмосковье выпало две трети месячной нормы снега
- 9 янв
- От гололеда до снежных заносов: какая погода ждет москвичей 9 января
- 8 янв
- Москву накрыл циклон «Фрэнсис» с сильным снегопадом
- 8 янв
- В столице холодает: синоптики рассказали о погоде в Москве и области 8 января
- 7 янв
- Москва под прицелом циклона: Роскосмос показал угрожающие кадры из космоса
- 7 янв
- Москвичам порекомендовали отказаться от личного транспорта из-за непогоды
- 7 янв
- Осторожно, гололед! Какая погода ожидается в Москве 7 января
- 6 янв
- Интенсивный снег и гололедица: синоптики спрогнозировали погоду в Москве на 6 января
Читайте также
93%
Нашли ошибку?