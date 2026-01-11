Москвичам пообещали весну на месяц раньше срока в 2026 году

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 70 0

В будущем климатическим эталоном станут практически бесснежные зимы.

Москвичам пообещали весну на месяц раньше срока

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Погода

Владимир Клименко: москвичи столкнутся с новой метеорологической реальностью

Глобальные климатические изменения приведут к смещению сезонов в столичном регионе уже в ближайшее время. Об этом сообщает издание aif.ru со ссылкой на прогноз академика Российской академии наук Владимира Клименко.

Согласно заявлениям эксперта, в 2026 году жители Москвы столкнутся с новой метеорологической реальностью: признаки весеннего тепла проявятся не в марте, а уже в феврале. Летний период также сдвинется в сторону раннего начала и может стартовать уже в мае.

Как отмечает климатолог, подобные процессы не являются разовым сбоем в атмосфере, а отражают устойчивую тенденцию к увеличению продолжительности теплого времени года.

«Мы живем в необыкновенно теплую эпоху», — подчеркнул Владимир Клименко.

Несмотря на текущий характер осадков, ученый полагает, что в будущем климатическим эталоном станут практически бесснежные зимы, подобные сезону 2020 года.

Трансформация погодного цикла окажет существенное влияние на повседневный быт горожан и планирование хозяйственных работ. Дачникам и садоводам рекомендуют ориентироваться на сроки посадки растений на две-три недели раньше привычных дат, однако эксперт предупреждает о необходимости сохранять бдительность из-за возможных заморозков в апреле.

Автомобилистам также предстоит пересмотреть график смены резины на летнюю, так как условия для этого могут сложиться уже в конце февраля. Прогноз на лето 2026 года исключает экстремальные температурные рекорды, обещая умеренное тепло. Тем не менее специалист не исключает повторения аномального зноя уровня 2010 года в перспективе ближайших десяти-пятнадцати лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве побит суточный рекорд по количеству осадков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Погода
10 янв
Зима усиливает хватку: какая погода ждет москвичей 10 января
10 янв
Аэропорт «Шереметьево» прекратил прием самолетов из-за непогоды
10 янв
Зима без тормозов: в Москве побит суточный рекорд по количеству осадков
9 янв
«Дорога парализована»: автомобили застряли на МКАД из-за сильного снегопада
9 янв
Сугробы по колено и горячая еда: как выжить в снежном апокалипсисе
9 янв
За ночь в Подмосковье выпало две трети месячной нормы снега
9 янв
От гололеда до снежных заносов: какая погода ждет москвичей 9 января
8 янв
Москву накрыл циклон «Фрэнсис» с сильным снегопадом
8 янв
В столице холодает: синоптики рассказали о погоде в Москве и области 8 января
7 янв
Москва под прицелом циклона: Роскосмос показал угрожающие кадры из космоса
-7° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:30
Арктический гамбит: Трамп может потребовать Гренландию за мир на Украине
11:11
Новый «Буратино» собрал более двух миллиардов рублей за новогодние каникулы
10:53
Перезагрузка власти: в Японии могут досрочно распустить парламент
10:36
Москвичам пообещали весну на месяц раньше срока в 2026 году
10:20
Столкновение на трассе в Карелии: пострадали пять детей
10:05
Экспорт Китая по итогам 2025 года составит $3,77 триллиона

Сейчас читают

Загадочное исчезновение: почему забуксовало следствие по делу Усольцевых
«Зимние каникулы»: Регина Тодоренко опубликовала фото с сыном от Влада Топалова
От мечты к реальности: что не так с жизнью за городом спустя год
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео