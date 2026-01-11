Москвичам пообещали весну на месяц раньше срока в 2026 году

В будущем климатическим эталоном станут практически бесснежные зимы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Владимир Клименко: москвичи столкнутся с новой метеорологической реальностью
Глобальные климатические изменения приведут к смещению сезонов в столичном регионе уже в ближайшее время. Об этом сообщает издание aif.ru со ссылкой на прогноз академика Российской академии наук Владимира Клименко.
Согласно заявлениям эксперта, в 2026 году жители Москвы столкнутся с новой метеорологической реальностью: признаки весеннего тепла проявятся не в марте, а уже в феврале. Летний период также сдвинется в сторону раннего начала и может стартовать уже в мае.
Как отмечает климатолог, подобные процессы не являются разовым сбоем в атмосфере, а отражают устойчивую тенденцию к увеличению продолжительности теплого времени года.
«Мы живем в необыкновенно теплую эпоху», — подчеркнул Владимир Клименко.
Несмотря на текущий характер осадков, ученый полагает, что в будущем климатическим эталоном станут практически бесснежные зимы, подобные сезону 2020 года.
Трансформация погодного цикла окажет существенное влияние на повседневный быт горожан и планирование хозяйственных работ. Дачникам и садоводам рекомендуют ориентироваться на сроки посадки растений на две-три недели раньше привычных дат, однако эксперт предупреждает о необходимости сохранять бдительность из-за возможных заморозков в апреле.
Автомобилистам также предстоит пересмотреть график смены резины на летнюю, так как условия для этого могут сложиться уже в конце февраля. Прогноз на лето 2026 года исключает экстремальные температурные рекорды, обещая умеренное тепло. Тем не менее специалист не исключает повторения аномального зноя уровня 2010 года в перспективе ближайших десяти-пятнадцати лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве побит суточный рекорд по количеству осадков.
