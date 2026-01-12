Мошенники заражают гаджеты вирусами под предлогом помощи в поиске пропавших на СВО

Мошенники заражают гаджеты под предлогом помощи в поиске пропавших на СВО

Мошенники заражают гаджеты пользователей вирусами при помощи вредоносных ПО под предлогом помощи в поиске пропавших на спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в МВД РФ.

Злоумышленники выдают себя за представителей общественных организаций и предлагают установить специальную программу, которая должна помочь в поиске пропавших. Так гаджет оказывается заражен вирусом.

Ранее в МВД предупредили россиян о новой уловке мошенников со ссылками на сдачу квартир. Об этом сообщал 5-tv.ru.

Аферисты размещают объявления о сдаче квартиры на сайтах недвижимости. Заинтересованный человек звонит по указанному номеру телефона. В процессе разговора мошенники уточняют, что в квартиру можно заселиться лишь по предварительной брони и отправляют жертве ссылку на оплату. Так потенциальный арендатор лишается своих средств. Но на этом история не заканчивается — жертва может лишиться средств еще раз.

