Мошенники заражают гаджеты вирусами под предлогом помощи в поиске пропавших на СВО

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Злоумышленники выдают себя за представителей общественных организаций.

Новые методы мошенников — предупреждение МВД

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Спецоперация

Мошенники заражают гаджеты пользователей вирусами при помощи вредоносных ПО под предлогом помощи в поиске пропавших на спецоперации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в МВД РФ.

Злоумышленники выдают себя за представителей общественных организаций и предлагают установить специальную программу, которая должна помочь в поиске пропавших. Так гаджет оказывается заражен вирусом.

Ранее в МВД предупредили россиян о новой уловке мошенников со ссылками на сдачу квартир. Об этом сообщал 5-tv.ru.

Аферисты размещают объявления о сдаче квартиры на сайтах недвижимости. Заинтересованный человек звонит по указанному номеру телефона. В процессе разговора мошенники уточняют, что в квартиру можно заселиться лишь по предварительной брони и отправляют жертве ссылку на оплату. Так потенциальный арендатор лишается своих средств. Но на этом история не заканчивается — жертва может лишиться средств еще раз.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Спецоперация
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

