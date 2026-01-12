Трамп опубликовал скриншот статьи с собой в роли президента Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп показал «статью» из «Википедии», в которой указано, что он занимает пост исполняющего обязанности президента Венесуэлы. Скриншот он опубликовал в социальной сети Truth Social.

Согласно изображению, Трамп «вступил в должность» в январе 2026 года.

Публикация появилась на фоне резкого обострения ситуации вокруг Венесуэлы. США 3 января начали военную операцию под кодовым названием «Абсолютная решимость». По заявлениям Вашингтона, в ходе вмешательства спецподразделение Delta Force и ЦРУ захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силия Флорес, обвинив их в наркотерроризме и контрабанде. Мадуро был доставлен в США и предстал перед судом в Нью-Йорке, где не признал вины.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Каракасе, назвав действия Вашингтона актом военной агрессии. В стране введено чрезвычайное положение. Трамп впоследствии подтвердил удары и заявил о временном управлении Венесуэлой со стороны США для обеспечения безопасности нефтедобычи и интересов американских компаний.

Внутри страны Верховный суд Венесуэлы привел к присяге вице-президента Дельси Родригес в качестве исполняющей обязанности главы государства. Трамп 10 января подписал указ о заморозке доходов от венесуэльской нефти на счетах в США и ввел блокаду танкеров.

