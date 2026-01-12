Трамп опубликовал скриншот статьи с собой в роли президента Венесуэлы

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 1 029 0

Николас Мадуро был доставлен в США 3 января.

Что сейчас происходит в Венесуэле

Фото: Reuters

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп показал «статью» из «Википедии», в которой указано, что он занимает пост исполняющего обязанности президента Венесуэлы. Скриншот он опубликовал в социальной сети Truth Social.

Согласно изображению, Трамп «вступил в должность» в январе 2026 года.

Публикация появилась на фоне резкого обострения ситуации вокруг Венесуэлы. США 3 января начали военную операцию под кодовым названием «Абсолютная решимость». По заявлениям Вашингтона, в ходе вмешательства спецподразделение Delta Force и ЦРУ захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силия Флорес, обвинив их в наркотерроризме и контрабанде. Мадуро был доставлен в США и предстал перед судом в Нью-Йорке, где не признал вины.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Каракасе, назвав действия Вашингтона актом военной агрессии. В стране введено чрезвычайное положение. Трамп впоследствии подтвердил удары и заявил о временном управлении Венесуэлой со стороны США для обеспечения безопасности нефтедобычи и интересов американских компаний.

Внутри страны Верховный суд Венесуэлы привел к присяге вице-президента Дельси Родригес в качестве исполняющей обязанности главы государства. Трамп 10 января подписал указ о заморозке доходов от венесуэльской нефти на счетах в США и ввел блокаду танкеров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Конфликт США и Венесуэлы
10 янв
Посол РФ заявил об актуальности договора о сотрудничестве России и Венесуэлы
10 янв
Трамп: США получили от Венесуэлы 30 миллионов баррелей нефти
9 янв
Болтон: план по смещению Мадуро был разработан на первом сроке Трампа
9 янв
Трамп прокомментировал намерение США второй раз атаковать Венесуэлу
9 янв
США могут попытаться добиться от Венесуэлы разрыва отношений с КНР и Кубой
8 янв
Вашингтон может контролировать Венесуэлу больше года
8 янв
Количество погибших в результате атаки США на Венесуэлу продолжает расти
8 янв
Трамп: Венесуэла будет покупать только продукцию США за счет продажи нефти
7 янв
Рубио: США подготовили трехэтапный план по Венесуэле
7 янв
WP: число погибших при операции США в Венесуэле превысило 70 человек
-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
78.23
0.78 92.09
0.61
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:44
«Толком не помню»: владелец ФК «Маклсфилд Таун» купил клуб во время запоя
9:35
На 11 лет моложе: Никита Ефремов собрался жениться во второй раз
9:24
В Польше появился на свет пьяный ребенок
9:16
Трамп: оборона Гренландии состоит из двух собачьих упряжек
8:58
«Вообще катастрофа»: Денис Клявер рассказал, почему расстался с Евой Польной
8:45
Трамп опубликовал скриншот статьи с собой в роли президента Венесуэлы

Сейчас читают

СК ищет за границей бывшую супругу и сына пропавшего в тайге Усольцева
Боевики ВСУ расстреляли в Селидово в ДНР 130 мирных жителей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео