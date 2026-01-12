Трамп опубликовал скриншот статьи с собой в роли президента Венесуэлы

Николас Мадуро был доставлен в США 3 января.
Фото: Reuters
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент США Дональд Трамп показал «статью» из «Википедии», в которой указано, что он занимает пост исполняющего обязанности президента Венесуэлы. Скриншот он опубликовал в социальной сети Truth Social.
Согласно изображению, Трамп «вступил в должность» в январе 2026 года.
Публикация появилась на фоне резкого обострения ситуации вокруг Венесуэлы. США 3 января начали военную операцию под кодовым названием «Абсолютная решимость». По заявлениям Вашингтона, в ходе вмешательства спецподразделение Delta Force и ЦРУ захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силия Флорес, обвинив их в наркотерроризме и контрабанде. Мадуро был доставлен в США и предстал перед судом в Нью-Йорке, где не признал вины.
Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США нанесли удары по гражданским и военным объектам в Каракасе, назвав действия Вашингтона актом военной агрессии. В стране введено чрезвычайное положение. Трамп впоследствии подтвердил удары и заявил о временном управлении Венесуэлой со стороны США для обеспечения безопасности нефтедобычи и интересов американских компаний.
Внутри страны Верховный суд Венесуэлы привел к присяге вице-президента Дельси Родригес в качестве исполняющей обязанности главы государства. Трамп 10 января подписал указ о заморозке доходов от венесуэльской нефти на счетах в США и ввел блокаду танкеров.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 10 янв
- Посол РФ заявил об актуальности договора о сотрудничестве России и Венесуэлы
- 10 янв
- Трамп: США получили от Венесуэлы 30 миллионов баррелей нефти
- 9 янв
- Болтон: план по смещению Мадуро был разработан на первом сроке Трампа
- 9 янв
- Трамп прокомментировал намерение США второй раз атаковать Венесуэлу
- 9 янв
- США могут попытаться добиться от Венесуэлы разрыва отношений с КНР и Кубой
- 8 янв
- Вашингтон может контролировать Венесуэлу больше года
- 8 янв
- Количество погибших в результате атаки США на Венесуэлу продолжает расти
- 8 янв
- Трамп: Венесуэла будет покупать только продукцию США за счет продажи нефти
- 7 янв
- Рубио: США подготовили трехэтапный план по Венесуэле
- 7 янв
- WP: число погибших при операции США в Венесуэле превысило 70 человек
Читайте также
86%
Нашли ошибку?