Из-за непогоды аэропорт Краснодара прекратил прием и отправку самолетов

Из-за непогоды аэропорт Краснодара приостановил прием и оправку самолетов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани в своем Telegram-канале.

«В связи с усилением ливневого снегопада в Краснодаре и недостаточным коэффициентом сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорт Краснодар приостановил обслуживание рейсов для расчистки аэродрома до 15:00 (с возможным продлением)», — проинформировали в аэропорту.

Там также уточнили, что работа всех служб усилена. Расчистка от снега и обработка специальными веществами взлетно-посадочной полосы ведется постоянно. Также от осадков очищаются перроны, рулежные дорожки и привокзальная площадь.

Пассажиров задержанных рейсов обеспечивают всем необходимым, с ними работают сотрудники авиакомпаний. Кроме того, в аэропорту открыта бесплатная комната матери и ребенка. А в залах присутствуют менеджеры, которые могут оказать помощь при возникновении вопросов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что транспортная прокуратура начала проверку из-за массовых задержек рейсов в московских аэропортах.

