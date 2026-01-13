Ночная охота на дроны: силы ПВО РФ отразили атаку беспилотников на пять регионов

Силы ПВО РФ уничтожили 11 украинских беспилотников над регионами страны

Силы противовоздушной обороны России в ночь на 13 января уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО работали в период с 23:00 мск 12 января до 07:00 мск 13 января.

«С 23:00 мск 12 января до 07:00 мск 13 января дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

Согласно официальным данным, наибольшее число дронов было перехвачено над территорией Ростовской области, где силы ПВО уничтожили семь беспилотников. Еще по одному БПЛА было сбито над Белгородской, Курской и Орловской областями, а также над Республикой Крым.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали о более масштабной атаке беспилотников. Так, 12 января за три часа силы ПВО уничтожили 78 украинских дронов над различными регионами страны. Уточнялось, что 36 аппаратов были ликвидированы над территорией Республики Крым, 14 — над Орловской областью, еще восемь — над Липецкой областью.

