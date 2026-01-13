Ночная охота на дроны: силы ПВО РФ отразили атаку беспилотников на пять регионов

Наибольшее число дронов было перехвачено над территорией Ростовской области.
Фото: © РИА Новости/Сергей Мальгавко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силы ПВО РФ уничтожили 11 украинских беспилотников над регионами страны
Силы противовоздушной обороны России в ночь на 13 января уничтожили 11 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией страны. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО работали в период с 23:00 мск 12 января до 07:00 мск 13 января.
«С 23:00 мск 12 января до 07:00 мск 13 января дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.
Согласно официальным данным, наибольшее число дронов было перехвачено над территорией Ростовской области, где силы ПВО уничтожили семь беспилотников. Еще по одному БПЛА было сбито над Белгородской, Курской и Орловской областями, а также над Республикой Крым.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщали о более масштабной атаке беспилотников. Так, 12 января за три часа силы ПВО уничтожили 78 украинских дронов над различными регионами страны. Уточнялось, что 36 аппаратов были ликвидированы над территорией Республики Крым, 14 — над Орловской областью, еще восемь — над Липецкой областью.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 12 янв
- Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России
- 11 янв
- МИД пообещал неотвратимое наказание за удары ВСУ по Воронежской области
- 11 янв
- Гусев назвал атаку дронов ВСУ на Воронеж одной из самых сильных с начала СВО
- 11 янв
- Раненая при атаке дрона женщина скончалась в больнице в Воронеже
- 11 янв
- Увеличилось число пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж
- 10 янв
- В Курской области мирный житель пострадал при атаке беспилотника ВСУ
- 10 янв
- Силы ПВО России уничтожили 8 украинских дронов над регионами РФ за два часа
- 10 янв
- В Калужской области после падения обломков сбитого дрона поврежден жилой дом
- 10 янв
- Силы ПВО за ночь ликвидировали 59 украинских беспилотников над регионами России
- 9 янв
- Силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над регионами России
Читайте также
100%
Нашли ошибку?