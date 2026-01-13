Девять младенцев умерли в новокузнецком роддоме в новогодние праздники

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 2 944 0

Медучреждение было экстренно закрыто на карантин во время новогодних праздников.

Почему погибли дети в роддоме Новокузнецка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Гибель младенцев в роддоме в Новокузнецке

В Кемеровской области правоохранительные органы начали проверку по факту гибели девяти младенцев в новокузнецком роддоме во время новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию о трагедии в акушерском стационаре № 1 городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова подтвердили в региональном следственном управлении СК РФ и в прокуратуре Кузбасса. Согласно последним сведениям, медицинское учреждение было экстренно закрыто на карантин, а госпитализация новых пациенток полностью приостановлена по санитарно-эпидемиологическим показаниям.

Масштаб трагедии уточнялся постепенно: первоначально появлялись данные о шести скончавшихся детях, однако позже источник в ведомстве сообщил, что число жертв возросло до девяти.

В руководстве больницы подчеркивают, что не испытывают кадрового голода, однако сроки возобновления работы стационара пока не определены.

Прокурорская проверка проходит при содействии специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Эксперты намерены тщательно изучить, как в учреждении соблюдались нормы законодательства о здравоохранении и санитарные требования. Параллельно ведомства оценивают качество оказания медицинской помощи каждой роженице и новорожденному.

Следственный отдел по Новокузнецку уже инициировал проведение доследственной проверки, квалифицируя инцидент по статье 293 Уголовного кодекса РФ, которая касается халатности.

Следователи занимаются детальным изучением обстоятельств случившегося, чтобы дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц и медицинского персонала. Итогом этих мероприятий станет процессуальное решение, которое определит виновных в гибели детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
78.79
0.56 91.97
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:25
Семья мужа-тирана знакома с Обамой: в США бесследно исчезла россиянка
11:15
Оторвали малышу руку во время родов? Что творилось в стенах новокузнецкого роддома
11:05
Губернатор Кузбасса отстранил главврача больницы после гибели младенцев
10:57
Разрыв отношений на полном ходу: женщина выпрыгнула из автомобиля без одежды
10:44
Битва за Гренландию: как США намерены сделать ее 51-м штатом
10:30
Девять младенцев умерли в новокузнецком роддоме в новогодние праздники

Сейчас читают

«Омыли святой водой и вином»: армянские храмы очищают после «литургий» Пашиняна
Генетическая проверка для будущих родителей стала бесплатной по ОМС
Пустые залы: на первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продано 18 билетов
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Гороскоп на парад планет январь 2026 для знаков зодиака
Гороскоп на 2026 для Овна — любовь, здоровье, работа
Видео: Гороскоп на 2026 для Близнецов— любовь здоровье работа
Гороскоп на 2026 для Раков: любовь здоровье работа — видео