Девять младенцев умерли в новокузнецком роддоме в новогодние праздники

В Кемеровской области правоохранительные органы начали проверку по факту гибели девяти младенцев в новокузнецком роддоме во время новогодних праздников. Об этом сообщает ТАСС.

Информацию о трагедии в акушерском стационаре № 1 городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова подтвердили в региональном следственном управлении СК РФ и в прокуратуре Кузбасса. Согласно последним сведениям, медицинское учреждение было экстренно закрыто на карантин, а госпитализация новых пациенток полностью приостановлена по санитарно-эпидемиологическим показаниям.

Масштаб трагедии уточнялся постепенно: первоначально появлялись данные о шести скончавшихся детях, однако позже источник в ведомстве сообщил, что число жертв возросло до девяти.

В руководстве больницы подчеркивают, что не испытывают кадрового голода, однако сроки возобновления работы стационара пока не определены.

Прокурорская проверка проходит при содействии специалистов Роспотребнадзора и Росздравнадзора. Эксперты намерены тщательно изучить, как в учреждении соблюдались нормы законодательства о здравоохранении и санитарные требования. Параллельно ведомства оценивают качество оказания медицинской помощи каждой роженице и новорожденному.

Следственный отдел по Новокузнецку уже инициировал проведение доследственной проверки, квалифицируя инцидент по статье 293 Уголовного кодекса РФ, которая касается халатности.

Следователи занимаются детальным изучением обстоятельств случившегося, чтобы дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц и медицинского персонала. Итогом этих мероприятий станет процессуальное решение, которое определит виновных в гибели детей.

