В Ростове-на-Дону горят многоквартирные дома после атаки ВСУ

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Информация о пострадавших уточняется.

Последствия атаки ВСУ на Ростов 14 января

Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Средства ПВО отражают воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В Ростове идет отражение воздушной атаки. Дежурные бригады выехали в микрорайон Левенцовский, где в результате атаки загорелись квартиры в многоэтажных домах. Информация о пострадавших уточняется», — уточнил глава области.

На данный момент специалисты МЧС тушат пожар на одном из промышленных объектов города, добавил Слюсарь.

Губернатор отметил, что дежурно-спасательные службы приведены в полную готовность, чтобы оперативно реагировать при ликвидации последствий атаки.

С момента начала специальной военной операции в феврале 2022 года российские регионы регулярно подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Противник использует беспилотные летательные аппараты, а также наносит ракетные удары по приграничным территориям России.

