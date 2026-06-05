«Акт бесчеловечности»: Пасечник об опасении повторения трагедии с колледжем в Старобельске

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 27 0

Часть учебных заведений прифронтовых районов может перейти на дистанционное обучение.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Пасечник: удар ВСУ по колледжу в Старобельске — акт бесчеловечности

Удар ВСУ по колледжу в Старобельске — вопиющий акт бесчеловечности. Из-за опасения повторения трагедии, часть учебных заведений прифронтовых районов может перейти на дистанционное обучение. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«В первую очередь мы надеемся на то, что украинская сторона перестанет обстреливать наши учебные заведения, перестанет убивать наших детей. Это вопиющий акт бесчеловечности, жестокости, цинизма», — отметил он.

Пасечник подчеркнул, что власти республики уделяют первостепенное внимание защите объектов инфраструктуры. Однако после удара по колледжу вынуждены пересматривать подходы к безопасности.

«Я думаю, что часть учебных заведений, которые находятся в непосредственном приближении к указанной зоне, прифронтовых районах, мы вынуждены будем переводить также на дистанционное обучение», — заявил глава ЛНР.

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар беспилотниками по зданиям учебного корпуса и общежития Старобельского педагогического колледжа ЛГПУ 22 мая. На момент атаки в зданиях находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет.

В результате теракта погиб 21 человек, еще 63 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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