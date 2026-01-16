Вырвала звонок: куда направится Лариса Долина после потери жилья
Артистка должна передать ключи от квартиры в Хамовниках покупательнице Полине Лурье 20 января.
Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev
Соседи Долиной рассказали, что у певицы есть еще два объекта недвижимости
Народная артистка РФ Лариса Долина обязана передать ключи от своей элитной квартиры в Хамовниках новой владелице Полине Лурье уже 20 января. В связи с этим певица может выбрать в качестве нового места жительства либо коттедж в подмосковном поселке Славино, либо более скромный объект недвижимости — двухкомнатную квартиру на Танковом проезде в районе Лефортово. Об этом сообщает издание aif.ru.
Журналисты выяснили, что это жилье было приобретено исполнительницей еще в 2006 году, однако сама звезда там практически не появлялась, используя его для нужд своей семьи.
Здание, в котором расположены «запасные» апартаменты певицы, представляет собой типичную «хрущевку» 1961 года постройки.
«Долина здесь никогда не жила. Здесь поселилась ее дочь Ангелина, а потом и внучка Александра. Очень закрытая семья. Ангелина здоровалась, когда спускала коляску, чтобы погулять с ребенком. В целом, я с ней обменивался приветствиями, когда на лестничной клетке видел. Ну и все. Долиной никогда тут не было», — рассказал изданию сосед Долиной по имени Михаил.
Мужчина также уточнил, что жилплощадь является двухкомнатной, а ее обитатели вели крайне уединенный образ жизни, стараясь не привлекать лишнего внимания к себе.
Соседи артистки отмечают, что ее дочь Ангелина съехала оттуда несколько лет назад, пустив пожить близкую подругу. Примечательной особенностью квартиры является отсутствие дверного звонка — его намеренно не устанавливали, чтобы незваные гости и фанаты не нарушали покой семьи.
«В молодости любила громко слушать музыку, что нормально для девушки ее возраста. После появления дочери стала спокойнее», — поделились воспоминаниями о дочери певицы соседи Ирина и Леонид.
На данный момент почтовый ящик семьи переполнен рекламным мусором, а свет в окнах не горит, что может свидетельствовать о том, что сейчас в помещении никто постоянно не проживает.
