Российские силы ПВО уничтожили 106 украинских беспилотников за ночь

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 54 0

Большая часть перехваченных аппаратов пришлась на приграничные и центральные регионы страны.

Сколько дронов ВСУ сбили в ночь на 16 января

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 16 января уничтожили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В Минобороны уточнили, что наибольшее количество БПЛА было сбито над Белгородской областью — 44 аппарата. Еще 22 беспилотника уничтожили над территорией Рязанской области. По 11 БПЛА перехватили над Ростовской и Воронежской областями. Семь беспилотников сбили над Курской областью, по четыре — над Тульской и Волгоградской областями.

Кроме того, по одному беспилотному летательному аппарату средства ПВО уничтожили над Республикой Крым, а также над Орловской и Липецкой областями. Все цели были перехвачены дежурными расчетами ПВО.

Ранее, 15 января, Министерство обороны РФ сообщало о работе средств противовоздушной обороны в южных регионах страны. В период с 16:00 до 20:00 мск были сбиты девять украинских беспилотников над Крымом и акваторией Азовского моря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
15 янв
Силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника за ночь над регионами России
14 янв
За четыре часа силы ПВО уничтожили 33 дрона ВСУ над территорией РФ
14 янв
Силы ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами России
14 янв
Ребенок ранен в результате атаки ВСУ на Ростов-на-Дону
14 янв
В Ростове-на-Дону горят многоквартирные дома после атаки ВСУ
13 янв
Последствия атаки БПЛА: в Таганроге повреждены дома и промзона
13 янв
Ночная охота на дроны: силы ПВО РФ отразили атаку беспилотников на пять регионов
12 янв
Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России
11 янв
МИД пообещал неотвратимое наказание за удары ВСУ по Воронежской области
11 янв
Гусев назвал атаку дронов ВСУ на Воронеж одной из самых сильных с начала СВО
-12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
78.53
-0.04 91.81
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:00
Корона вместо детства: что конкурсы красоты делают с психикой ребенка
8:49
Радиостанция «Судного дня» передала новое слово
8:43
В Детройте открылся ежегодный международный автосалон
8:26
Китай обгоняет США: университеты стран поменялись местами в мировых рейтингах
8:15
Вырвала звонок: куда направится Лариса Долина после потери жилья
8:07
Что положено пенсионерам в 2026 году и как этим воспользоваться

Сейчас читают

Ушел из жизни театральный критик Олег Пивоваров
Креста на тебя нет: Марго Овсянникову раскритиковали за выбор наряда на Святки
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026