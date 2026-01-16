Российские силы ПВО уничтожили 106 украинских беспилотников за ночь

Большая часть перехваченных аппаратов пришлась на приграничные и центральные регионы страны.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 16 января уничтожили 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 106 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
В Минобороны уточнили, что наибольшее количество БПЛА было сбито над Белгородской областью — 44 аппарата. Еще 22 беспилотника уничтожили над территорией Рязанской области. По 11 БПЛА перехватили над Ростовской и Воронежской областями. Семь беспилотников сбили над Курской областью, по четыре — над Тульской и Волгоградской областями.
Кроме того, по одному беспилотному летательному аппарату средства ПВО уничтожили над Республикой Крым, а также над Орловской и Липецкой областями. Все цели были перехвачены дежурными расчетами ПВО.
Ранее, 15 января, Министерство обороны РФ сообщало о работе средств противовоздушной обороны в южных регионах страны. В период с 16:00 до 20:00 мск были сбиты девять украинских беспилотников над Крымом и акваторией Азовского моря.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 15 янв
- Силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника за ночь над регионами России
- 14 янв
- За четыре часа силы ПВО уничтожили 33 дрона ВСУ над территорией РФ
- 14 янв
- Силы ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами России
- 14 янв
- Ребенок ранен в результате атаки ВСУ на Ростов-на-Дону
- 14 янв
- В Ростове-на-Дону горят многоквартирные дома после атаки ВСУ
- 13 янв
- Последствия атаки БПЛА: в Таганроге повреждены дома и промзона
- 13 янв
- Ночная охота на дроны: силы ПВО РФ отразили атаку беспилотников на пять регионов
- 12 янв
- Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России
- 11 янв
- МИД пообещал неотвратимое наказание за удары ВСУ по Воронежской области
- 11 янв
- Гусев назвал атаку дронов ВСУ на Воронеж одной из самых сильных с начала СВО
Читайте также
85%
Нашли ошибку?