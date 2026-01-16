На Пятом канале продолжается акция «День добрых дел» для шестилетнего Димы
У мальчика страшный диагноз — опухоль мозга.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел».
Накануне мы рассказали историю шестилетнего Димы из Саратова. Мальчик уже перенес операцию по удалению опухоли головного мозга и очень хочет поскорее вернуться домой, ходить в детский сад и встретиться с друзьями.
Но чтобы победить заболевание, срочно требуется дорогостоящая протонная терапия стоимостью более трех миллионов рублей.
Благодаря вам удалось собрать большую часть суммы. Но нужно еще немного усилий. Чтобы подарить Диме шанс на здоровую жизнь, отправьте СМС с суммой пожертвования на короткий номер 4640 или отсканируйте QR-код на экране.
Большое вам спасибо.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 15 янв
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для шестилетнего Димы
- 8 янв
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для шестилетнего Артема
- 26 дек
- «Спасибо за поддержку!» — Зрители Пятого канала смогли помочь 50 детям в 2025 году
- 26 дек
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юного Малика
- 25 дек
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для двухлетнего Малика
- 19 дек
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юного Глеба
- 18 дек
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для юного Глеба
- 12 дек
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 4-летней Влады
- 11 дек
- На Пятом канале акция «День добрых дел» для маленькой Влады
- 5 дек
- Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 6-летнего Никиты
Читайте также
85%
Нашли ошибку?