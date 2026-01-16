Зима напомнит о себе: синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 46 0

Мороз немного ослабнет к дневным часам.

Какая погода будет в Москве 17 и 18 января

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Тема:
Погода

«Яндекс Погода»: похолодание с прояснениями ожидается в субботу в Москве

Холодная зимняя погода установится в столичном регионе в предстоящие выходные, 17 и 18 января. По данным специалистов сервиса «Яндекс Погода», в субботу москвичей ждут морозы с прояснениями, а в воскресенье небо затянет облаками.

Уточнялось, что в субботу, 17 января, температура воздуха с утра опустится до −15 градусов. Мороз немного ослабнет к дневным часам — до −13 градусов, однако к вечеру снова усилится до −16, а ночью столбики термометров могут показать −17 градусов. Осадков не ожидается. Ветра практически не будет.

В ближайших к столице населенных пунктах Подмосковья — Одинцово, Подольске, Люберцах, Видном и Домодедово — дневные показатели будут сопоставимы со столичными и составят около −13…−15 градусов. При этом в ряде городов к вечеру возможно более заметное похолодание. Там температура может опуститься до −20 градусов.

В воскресенье, 18 января, морозная погода сохранится, но солнечных прояснений уже не предвидится — день пройдет под плотной облачностью. Утром ожидается около −15 градусов, днем воздух прогреется до −12, а вечером и ночью температура установится в районе −11 градусов. Западный ветер будет слабым, не превысит двух метров в секунду.

Погодные условия в Московской области повторят столичные, однако местами температура может быть на 1–2 градуса ниже.

До этого ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова обращала внимание на то, что зимой при определенных условиях в небе можно увидеть редкое оптическое явление, так называемое «ложное солнце». По словам эксперта, оно возникает при сочетании сухого воздуха и кристаллизации водяного пара на большой высоте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, солнце в Москве светило в 3,5 раза меньше нормы в декабре 2025 года.

Тема:
Погода
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

