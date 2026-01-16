Зима напомнит о себе: синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные

Мороз немного ослабнет к дневным часам.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
«Яндекс Погода»: похолодание с прояснениями ожидается в субботу в Москве
Холодная зимняя погода установится в столичном регионе в предстоящие выходные, 17 и 18 января. По данным специалистов сервиса «Яндекс Погода», в субботу москвичей ждут морозы с прояснениями, а в воскресенье небо затянет облаками.
Уточнялось, что в субботу, 17 января, температура воздуха с утра опустится до −15 градусов. Мороз немного ослабнет к дневным часам — до −13 градусов, однако к вечеру снова усилится до −16, а ночью столбики термометров могут показать −17 градусов. Осадков не ожидается. Ветра практически не будет.
В ближайших к столице населенных пунктах Подмосковья — Одинцово, Подольске, Люберцах, Видном и Домодедово — дневные показатели будут сопоставимы со столичными и составят около −13…−15 градусов. При этом в ряде городов к вечеру возможно более заметное похолодание. Там температура может опуститься до −20 градусов.
В воскресенье, 18 января, морозная погода сохранится, но солнечных прояснений уже не предвидится — день пройдет под плотной облачностью. Утром ожидается около −15 градусов, днем воздух прогреется до −12, а вечером и ночью температура установится в районе −11 градусов. Западный ветер будет слабым, не превысит двух метров в секунду.
Погодные условия в Московской области повторят столичные, однако местами температура может быть на 1–2 градуса ниже.
До этого ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова обращала внимание на то, что зимой при определенных условиях в небе можно увидеть редкое оптическое явление, так называемое «ложное солнце». По словам эксперта, оно возникает при сочетании сухого воздуха и кристаллизации водяного пара на большой высоте.
Ранее 5-tv.ru сообщал, солнце в Москве светило в 3,5 раза меньше нормы в декабре 2025 года.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 15 янв
- В декабре 2025 года солнце в Москве светило в 3,5 раза меньше нормы
- 15 янв
- Снежный апокалипсис: как справляются с ударом стихии на Камчатке
- 15 янв
- Сирены и закрытые школы: на Камчатке продолжает бушевать непогода
- 13 янв
- Выходят в окно: как жители Камчатки борются с мощным снежным циклоном
- 13 янв
- В зоне риска: невролог назвал самых чувствительных к колебаниям погоды людей
- 12 янв
- Сугробы в центре Москвы превратились в «горную цепь»
- 12 янв
- Из-за непогоды аэропорт Краснодара прекратил прием и отправку самолетов
- 12 янв
- «Почему все в шоке?» — Ольга Бузова возмущена жалобами москвичей на снегопад
- 12 янв
- С новым снегом: осадки в Москве продлятся до конца недели
- 11 янв
- Москвичам пообещали 30-градусные морозы после Крещения
Читайте также
85%
Нашли ошибку?