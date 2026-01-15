Позднякова: в декабре 2025 года солнце в Москве светило в 3,5 раза меньше нормы

В декабре 2025 года солнце в Москве светило всего пять часов, что более чем в три с половиной раза меньше многолетней средней нормы. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале со ссылкой на данные обсерватории МГУ.

«Декабрь 2025 года отличился почти отсутствием солнца, оно появилось на небе всего на пять часов, при норме 18 часов», — отмечает специалист.

Позднякова добавила, что средняя продолжительность солнечного сияния в январе составляет 33 часа. Больше всего солнца в январе, а именно 75 часов, было в 2010 году.

Что касается показателя за весь 2025 год, то он составил 1676 часов — это 96% от среднегодовой нормы солнечного сияния в столице.

