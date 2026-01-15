За 12 месяцев прошлого года светило было активным 1676 часов.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Позднякова: в декабре 2025 года солнце в Москве светило в 3,5 раза меньше нормы
В декабре 2025 года солнце в Москве светило всего пять часов, что более чем в три с половиной раза меньше многолетней средней нормы. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале со ссылкой на данные обсерватории МГУ.
«Декабрь 2025 года отличился почти отсутствием солнца, оно появилось на небе всего на пять часов, при норме 18 часов», — отмечает специалист.
Позднякова добавила, что средняя продолжительность солнечного сияния в январе составляет 33 часа. Больше всего солнца в январе, а именно 75 часов, было в 2010 году.
Что касается показателя за весь 2025 год, то он составил 1676 часов — это 96% от среднегодовой нормы солнечного сияния в столице.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сугробы в центре Москвы превратились в «горную цепь». Дороги и улицы превратились в настоящие полосы препятствий. Машины оказались в снежном плену. А к остановкам общественного транспорта выстроились огромные очереди. По данным маркетплейсов, продажи лопат в каникулы взлетели в девять раз.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 15 янв
- Снежный апокалипсис: как справляются с ударом стихии на Камчатке
- 15 янв
- Сирены и закрытые школы: на Камчатке продолжает бушевать непогода
- 13 янв
- Выходят в окно: как жители Камчатки борются с мощным снежным циклоном
- 13 янв
- В зоне риска: невролог назвал самых чувствительных к колебаниям погоды людей
- 12 янв
- Сугробы в центре Москвы превратились в «горную цепь»
- 12 янв
- Из-за непогоды аэропорт Краснодара прекратил прием и отправку самолетов
- 12 янв
- «Почему все в шоке?» — Ольга Бузова возмущена жалобами москвичей на снегопад
- 12 янв
- С новым снегом: осадки в Москве продлятся до конца недели
- 11 янв
- Москвичам пообещали 30-градусные морозы после Крещения
- 11 янв
- Москвичей предупредили о новом циклоне со снегопадом
Читайте также
92%
Нашли ошибку?