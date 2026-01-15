В декабре 2025 года солнце в Москве светило в 3,5 раза меньше нормы

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

За 12 месяцев прошлого года светило было активным 1676 часов.

Сколько часов светило солнце в декабре 2025

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Тема:
Погода

Позднякова: в декабре 2025 года солнце в Москве светило в 3,5 раза меньше нормы

В декабре 2025 года солнце в Москве светило всего пять часов, что более чем в три с половиной раза меньше многолетней средней нормы. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в Telegram-канале со ссылкой на данные обсерватории МГУ.

«Декабрь 2025 года отличился почти отсутствием солнца, оно появилось на небе всего на пять часов, при норме 18 часов», — отмечает специалист.

Позднякова добавила, что средняя продолжительность солнечного сияния в январе составляет 33 часа. Больше всего солнца в январе, а именно 75 часов, было в 2010 году.

Что касается показателя за весь 2025 год, то он составил 1676 часов — это 96% от среднегодовой нормы солнечного сияния в столице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сугробы в центре Москвы превратились в «горную цепь». Дороги и улицы превратились в настоящие полосы препятствий. Машины оказались в снежном плену. А к остановкам общественного транспорта выстроились огромные очереди. По данным маркетплейсов, продажи лопат в каникулы взлетели в девять раз.

Тема:
Погода
