Двое детей и взрослый пострадали при падении обломков БПЛА на дом в Беслане

В Северной Осетии двое детей и взрослый пострадали при падении обломков БПЛА на дом. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

По его данным, утром 18 января обломки беспилотного летательного аппарата упали на крышу пятиэтажного жилого дома в городе Беслан.

«По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане пострадали три человека… Угрозы жизни людей нет. Каждому оказана своевременная медицинская помощь», — написал Меняйло в своем Telegram-канале.

Среди пострадавших — двое детей и один взрослый. Для обеспечения безопасности из здания были эвакуированы 70 человек. Ранее сообщалось, что один из эвакуированных также обратился за медпомощью. В результате происхождения повреждены крыша и окна жилого дома.

