Двое детей и взрослый пострадали при падении обломков БПЛА на дом в Беслане
Все трое получили необходимую медицинскую помощь.
Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Северной Осетии двое детей и взрослый пострадали при падении обломков БПЛА на дом. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.
По его данным, утром 18 января обломки беспилотного летательного аппарата упали на крышу пятиэтажного жилого дома в городе Беслан.
«По уточненной информации, в результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане пострадали три человека… Угрозы жизни людей нет. Каждому оказана своевременная медицинская помощь», — написал Меняйло в своем Telegram-канале.
Среди пострадавших — двое детей и один взрослый. Для обеспечения безопасности из здания были эвакуированы 70 человек. Ранее сообщалось, что один из эвакуированных также обратился за медпомощью. В результате происхождения повреждены крыша и окна жилого дома.
Ранее 5-tv.ru подробнее рассказал о том, как в Беслане обломки украинского беспилотника упали на крышу жилого дома.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 18 янв
- Силы ПВО за ночь уничтожили 63 украинских беспилотника над территорией России
- 18 янв
- В Беслане обломки украинского беспилотника упали на крышу жилого дома
- 18 янв
- Силы ПВО уничтожили 34 украинских БПЛА над регионами России за три часа
- 17 янв
- Силы ПВО уничтожили почти сотню украинских беспилотников над регионами России
- 16 янв
- Российские силы ПВО уничтожили 106 украинских беспилотников за ночь
- 15 янв
- Силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника за ночь над регионами России
- 14 янв
- За четыре часа силы ПВО уничтожили 33 дрона ВСУ над территорией РФ
- 14 янв
- Силы ПВО уничтожили 48 украинских беспилотников над регионами России
- 14 янв
- Ребенок ранен в результате атаки ВСУ на Ростов-на-Дону
- 14 янв
- В Ростове-на-Дону горят многоквартирные дома после атаки ВСУ
Читайте также
84%
Нашли ошибку?