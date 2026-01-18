В Беслане обломки украинского беспилотника упали на крышу жилого дома
Из здания были эвакуированы 70 человек.
Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский
В Беслане обломки украинского дрона упали на крышу пятиэтажного жилого дома. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло у себя в Telegram-канале.
Это произошло в ночь с 17 на 18 января. В результате этого пострадали люди. Как рассказал Сергей Меняйло, из жилого здания своевременно были эвакуированы 70 человек. При этом одному жильцу понадобилась помощь врачей. О его состоянии информации больше нет.
Также известно, что украинский дрон серьезно повредил крышу и окна здания. Но, к счастью, возгорания не произошло. В данный момент специалисты экстренных служб продолжают работать на месте происшествия.
Сергей Меняйло попросил жителей региона не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что силы ПВО РФ за последние три часа уничтожили 34 украинских БПЛА. Атаке за это время подверглись, в том числе Воронежская область и Крым.
