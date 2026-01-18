В Запорожской области из-за атаки ВСУ без света остались более 205 тысяч человек

Энергоснабжение отсутствует у жителей 365 населенных пунктов региона.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов
Масштабные перебои с электроснабжением, вызванные атакой со стороны ВСУ, сохраняются в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.
По его данным, без электричества на данный момент остаются более 205 тысяч абонентов в сотнях населенных пунктов области.
К тому же Балицкий сообщил, что энергоснабжение отсутствует у жителей 365 населенных пунктов. При этом количество отключенных потребителей постепенно уменьшается, однако проблема нестабильной подачи электроэнергии по-прежнему остается актуальной. Частые отключения, как отметил губернатор, негативно влияют и на работу теплосетей.
Специалисты во время восстановительных мероприятий зафиксировали активность вражеских разведывательных беспилотников киевского режима, что осложняет проведение аварийных работ. Власти региона указали на необходимость обеспечить максимальную безопасность для ремонтных бригад энергетиков.
Также Балицкий отметил, что временные включения и отключения электроэнергии — вынужденная мера, связанная с устранением последствий повреждений. Он призвал жителей отнестись к ситуации с пониманием и подчеркнул, что задействованы все доступные силы и ресурсы для скорейшего возвращения систем к нормальной работе.
До этого, вечером 17 января, губернатор сообщал, что в результате атаки ВСУ значительная часть региона осталась без электроснабжения. Социально значимые объекты тогда оперативно перевели на резервные источники питания.
Ранее, писал 5-tv.ru, без отопления остались 280 многоквартирных домов в Бердянске Запорожской области.
