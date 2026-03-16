Собянин: на подлете к Москве сбито более 150 БПЛА за выходные дни

Атаки беспилотниками ВСУ продолжались и утром понедельника.

Атаки Москвы беспилотниками в марте 2026

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

За прошедшие выходные на подлете к Москве сбили более 150 украинских летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил глава города.

Последние попытки атаковать столицу предприняли ранним утром понедельника, 16 марта.

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в феврале 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в пригороде Тихорецка в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) произошло возгорание на территории нефтебазы.

Также в этом районе обломками БПЛА были повреждены две высоковольтные линии.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
80.23
1.16 91.98
0.59
