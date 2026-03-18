Несколько домов и почти два десятка машин повреждены в Краснодаре при атаке ВСУ

В результате атаки беспилотников на Краснодар повреждены несколько домов и почти два десятка машин. Об этом заявили в оперативном штабе региона.

В ночь на 18 марта Краснодар пережил массированную атаку беспилотников. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев назвал произошедшее террористической атакой и подтвердил гибель одного человека.

По словам главы региона, под удар попали три многоквартирных жилых дома в краевом центре. В одной из квартир начался пожар, который удалось оперативно потушить. Еще один дрон врезался в стену здания и рухнул, не вызвав возгорания, а обломки третьего нашли на балконе.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего», — написал Кондратьев в Telegram-канале, поручив мэру города оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Мэр Краснодара Евгений Наумов уточнил масштаб разрушений. Обломки находили в разных концах города — в Юбилейном, Фестивальном, Центральном и Прикубанском округах.

В Юбилейном микрорайоне фрагменты дрона повредили кровлю медицинского центра и линию электропередачи. Там вспыхнул пожар, и часть района осталась без света. В Фестивальном микрорайоне обломки упали во двор частного дома, а в соседней многоэтажке повыбивало стекла.

Самые серьезные последствия — в Центральном округе, где осколки посекли семь машин на парковке отеля и повредили стену частного дома. В Прикубанском округе пострадала кровля многоэтажки, разрушен балкон и одна из квартир, а осколками иссекло около десятка автомобилей. Всего, по предварительным подсчетам, повреждено не менее 17 машин.

По данным Минобороны, за ночь над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями уничтожен 61 беспилотник. Всего же, по информации военных, дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 85 украинских летательных аппаратов самолетного типа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.