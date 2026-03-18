Несколько домов и почти два десятка машин повреждены в Краснодаре при атаке ВСУ

Элина Битюцкая

Ночью 18 марта украинские дроны ударили по многоэтажкам в центре края.

В результате атаки беспилотников на Краснодар повреждены несколько домов и почти два десятка машин. Об этом заявили в оперативном штабе региона.

В ночь на 18 марта Краснодар пережил массированную атаку беспилотников. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев назвал произошедшее террористической атакой и подтвердил гибель одного человека.

По словам главы региона, под удар попали три многоквартирных жилых дома в краевом центре. В одной из квартир начался пожар, который удалось оперативно потушить. Еще один дрон врезался в стену здания и рухнул, не вызвав возгорания, а обломки третьего нашли на балконе.

«Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего», — написал Кондратьев в Telegram-канале, поручив мэру города оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Мэр Краснодара Евгений Наумов уточнил масштаб разрушений. Обломки находили в разных концах города — в Юбилейном, Фестивальном, Центральном и Прикубанском округах.

В Юбилейном микрорайоне фрагменты дрона повредили кровлю медицинского центра и линию электропередачи. Там вспыхнул пожар, и часть района осталась без света. В Фестивальном микрорайоне обломки упали во двор частного дома, а в соседней многоэтажке повыбивало стекла.

Самые серьезные последствия — в Центральном округе, где осколки посекли семь машин на парковке отеля и повредили стену частного дома. В Прикубанском округе пострадала кровля многоэтажки, разрушен балкон и одна из квартир, а осколками иссекло около десятка автомобилей. Всего, по предварительным подсчетам, повреждено не менее 17 машин.

По данным Минобороны, за ночь над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями уничтожен 61 беспилотник. Всего же, по информации военных, дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 85 украинских летательных аппаратов самолетного типа.

18 мар
За прошедшую ночь силы ПВО сбили 85 украинских беспилотников
18 мар
Один человек погиб в Краснодаре в результате атаки украинского беспилотника
17 мар
Два человека погибли при ударах ВСУ по железной дороге в Запорожской области
17 мар
Собянин: Средства ПВО за ночь нейтрализовали уже 27 БПЛА, летевших к Москве
16 мар
В Костроме обезвредили обломки беспилотника у школы
16 мар
За двое суток на подлете к Москве перехватили около 250 беспилотников ВСУ
16 мар
Собянин: на подлете к Москве сбито более 150 БПЛА за выходные дни
15 мар
ПВО России уничтожила 113 украинских беспилотников за шесть часов
15 мар
В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА ВСУ загорелась нефтебаза
15 мар
В Волгоградской области беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом
Последние новости

11:01
Возлюбленный Лерчек подтвердил отсутствие задолженности у блогера перед ФНС
10:52
Умер переживший бомбардировку Хиросимы и обнявший Обаму японец Сигэаки Мори
10:34
В Уфе задержали подростка, планировавшего подрыв храма по заданию Киева
10:31
Жители Звенигорода скорбят по утонувшим в реке подросткам
10:27
Посол России допустил проведение нового раунда переговоров по Украине в Женеве
10:21
Пришельцы против ядерки: в США обвинили НЛО в уничтожении ракет

Сейчас читают

NBC News ошибается: Трампа поддержал 45-й президент США
«Некий паразит»: Лолита о внедрении ИИ в музыкальную среду
Наследство Пьера Нарцисса: родные не могут поделить имущество «Шоколадного зайца»
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео