За двое суток на подлете к Москве перехватили около 250 беспилотников ВСУ

Александра Якимчук
Сергей Собянин отметил профессиональную работу сил ПВО.

Атака беспилотников ВСУ на Москву

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

За прошедшие двое суток силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили около 250 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) направленных на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

«За последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлении к Москве около 250 вражеских БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — Прим. ред.)», — отметил глава города.

Он также выразил благодарность военнослужащим сил ПВО за «профессиональную и самоотверженную работу».

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только дроны, но и артиллерию и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что БПЛА поразил многоквартирный дом в Советском районе Волгоградской области. В результате происшествия в нескольких квартирах были выбиты окна. Пострадавших нет.

