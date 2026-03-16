За двое суток на подлете к Москве перехватили около 250 беспилотников ВСУ

За прошедшие двое суток силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили около 250 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) направленных на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере MAX.

«За последние двое суток силы ПВО уничтожили непосредственно на подлете к Москве и на втором рубеже по направлении к Москве около 250 вражеских БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — Прим. ред.)», — отметил глава города.

Он также выразил благодарность военнослужащим сил ПВО за «профессиональную и самоотверженную работу».

Территория России регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции, о которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только дроны, но и артиллерию и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что БПЛА поразил многоквартирный дом в Советском районе Волгоградской области. В результате происшествия в нескольких квартирах были выбиты окна. Пострадавших нет.

