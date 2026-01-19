Земля содрогнется: 20 января планету накроют мощные магнитные бури

Метеозависимым людям в этот период нужно быть особенно внимательными к своему самочувствию.
Фото: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мощные магнитные бури ожидаются на Земле 20 января
Из-за мощной вспышки на Солнце 20 января ожидаются сильные магнитные бури уровнями G3 или G4. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Уточняется, что, когда выброс солнечной плазмы отделился от звезды, его скорость составляла примерно две тысячи км/с. Ожидается, что по мере приближения к Земле он немного замедлится, но все также будет двигаться с огромной скоростью.
Как пояснили в космической лаборатории, отметка G4 означает «очень сильно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 19 января на Солнце произошла первая в году вспышка максимального класса. Ей присвоен балл X1.95. Взрыв произошел в центральной части Солнца и затронул область протяженностью около полумиллиона километров.
Также в районе вспышки ученые зафиксировали движение солнечного вещества, что указывает на формирование плазменного облака.
Ранее врач-невролог назвал людей с гипертонической болезнью, сахарным диабетом, эпилепсией и различными неврологическими недугами наиболее уязвимыми к погодным колебаниям.
Положение усугубляется, если человек не соблюдает режим сна, пребывает в стрессе или испытывает внутренние психологические конфликты. Эксперт назвал способы, как улучшить свое состояние.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 15 янв
- На Солнце зафиксирована вторая мощная вспышка с начала 2026 года
- 15 янв
- Тихий омут: прогноз геомагнитной обстановки на 15 января 2026 года
- 13 янв
- Станет лучше? Чего ждать метеозависимым 14 января
- 11 янв
- Космический шторм и сияние: Землю накрыла мощная магнитная буря
- 7 янв
- Без резких всплесков? Насколько сильной ожидается магнитная буря 7 января
- 6 янв
- Грядет шторм? Геомагнитный прогноз на 6 января
- 4 янв
- Солнце штормит? Какой будет геомагнитная активность Земли 4 января
- 3 янв
- На Земле началась первая в этом году магнитная буря
- 1 янв
- Новогодние каникулы под влиянием космоса: когда ждать первую магнитную бурю в 2026 году
- 30 дек
- «Подарок» из космоса: магнитная буря накроет Землю 31 декабря
84%
Нашли ошибку?