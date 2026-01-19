Земля содрогнется: 20 января планету накроют мощные магнитные бури

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Метеозависимым людям в этот период нужно быть особенно внимательными к своему самочувствию.

Какой силы будет магнитная буря 20 января 2026 года

Фото: 5-tv.ru

Мощные магнитные бури ожидаются на Земле 20 января

Из-за мощной вспышки на Солнце 20 января ожидаются сильные магнитные бури уровнями G3 или G4. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Уточняется, что, когда выброс солнечной плазмы отделился от звезды, его скорость составляла примерно две тысячи км/с. Ожидается, что по мере приближения к Земле он немного замедлится, но все также будет двигаться с огромной скоростью.

Как пояснили в космической лаборатории, отметка G4 означает «очень сильно» по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 19 января на Солнце произошла первая в году вспышка максимального класса. Ей присвоен балл X1.95. Взрыв произошел в центральной части Солнца и затронул область протяженностью около полумиллиона километров.

Также в районе вспышки ученые зафиксировали движение солнечного вещества, что указывает на формирование плазменного облака.

Ранее врач-невролог назвал людей с гипертонической болезнью, сахарным диабетом, эпилепсией и различными неврологическими недугами наиболее уязвимыми к погодным колебаниям.

Положение усугубляется, если человек не соблюдает режим сна, пребывает в стрессе или испытывает внутренние психологические конфликты. Эксперт назвал способы, как улучшить свое состояние.

