Лурье кричит от радости: в скандале с квартирой Долиной поставлена точка

|
София Головизнина
София Головизнина

Пока певица находится на отдыхе в Абу-Даби, в Москве решилась судьба ее квартиры.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Тема:
Скандал с квартирой Долиной

Полина Лурье получила ключи от квартиры в Хамовниках

Ключи от квартиры народной артистки России Ларисы Долиной передали покупательнице Полине Лурье. Об этом сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.

Адвокат певицы Мария Пухова сообщила, что квартира в Хамовниках была освобождена и готова к передаче 5 января 2026 года. В понедельник, 19 января, судебные приставы пришли в квартиру, убедились, что решение суда добровольно исполнено в установленный срок.

«Составили соответствующий акт проверки добровольного исполнения требований суда. Сегодня, насколько мне известно, должно быть закончено исполнительное производство», — сказала Пухова.

Также Пухова заявила, что ключи не могли передать якобы из-за отказов со стороны Лурье, и спустя несколько недель они всё-таки смогли уговорить её забрать ключи.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко в беседе с журналистами сказала, что передача ключей прошла мирно. Также адвокат показала ключи от скандальной квартиры, назвав их символом победы. Вскоре она передаст их своей подзащитной, и та сможет въехать в новый дом.

Лариса Долина продала свою квартиру Полине Лурье за 112 миллионов рублей летом 2024 года. Вскоре она заявила, что действовала под давлением мошенников, обратилась в суд и успешно оспорила сделку. Покупательница осталась без денег и без жилья. Представители Лурье получали отказы во всех инстанциях, пока не дошли до Верховного суда. В итоге 16 декабря 2025 года Лурье признали собственницей квартиры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Долину и ее дочь сняли с регистрационного учета в квартире.

