Решили без них: Долину и ее дочь сняли с регистрационного учета в квартире

Долину и ее дочь сняли с регистрационного учета в квартире в Хамовниках

Народная артистка России Лариса Долина, ее дочь Ангелина и внучка Александра сняты с регистрационного учета в квартире в Хамовниках, которую купила Полина Лурье. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Долина и ее родственники сняты с регистрационного учета», — заявила Свириденко.

Приставы проверяют, остались ли вещи певицы в квартире.

В понедельник, 19 января, началась принудительная процедура выселения певицы Ларисы Долиной из ее квартиры. Судебные приставы прибыли по адресу в районе Хамовники, чтобы обеспечить исполнение решения суда и передать ключи от недвижимости ее новой законной владелице — Полине Лурье. Адвокат покупательницы также прибыла на место для принятия имущества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лариса Долина может выбрать в качестве нового места жительства либо коттедж в подмосковном поселке Славино, либо более скромный объект недвижимости — двухкомнатную квартиру на Танковом проезде в районе Лефортово. Здание, в котором расположены «запасные» апартаменты артистки, представляет собой типичную хрущевку 1961 года постройки.

