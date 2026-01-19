Решили без них: Долину и ее дочь сняли с регистрационного учета в квартире

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 75 0

Ключи от жилья должны быть переданы Полине Лурье 19 января.

Долину сняли с регистрационного учета в квартире

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Скандал с квартирой Долиной

Долину и ее дочь сняли с регистрационного учета в квартире в Хамовниках

Народная артистка России Лариса Долина, ее дочь Ангелина и внучка Александра сняты с регистрационного учета в квартире в Хамовниках, которую купила Полина Лурье. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Долина и ее родственники сняты с регистрационного учета», — заявила Свириденко.

Приставы проверяют, остались ли вещи певицы в квартире.

В понедельник, 19 января, началась принудительная процедура выселения певицы Ларисы Долиной из ее квартиры. Судебные приставы прибыли по адресу в районе Хамовники, чтобы обеспечить исполнение решения суда и передать ключи от недвижимости ее новой законной владелице — Полине Лурье. Адвокат покупательницы также прибыла на место для принятия имущества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лариса Долина может выбрать в качестве нового места жительства либо коттедж в подмосковном поселке Славино, либо более скромный объект недвижимости — двухкомнатную квартиру на Танковом проезде в районе Лефортово. Здание, в котором расположены «запасные» апартаменты артистки, представляет собой типичную хрущевку 1961 года постройки.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Скандал с квартирой Долиной
19 янв
Лурье кричит от радости: в скандале с квартирой Долиной поставлена точка
19 янв
Продала, но не отдала: в РФ завели первое дело о «бабушкином» мошенничестве
19 янв
Судебные приставы приступили к принудительному выселению Ларисы Долиной
19 янв
«В последние часы»: когда Долина передаст ключи от квартиры Лурье
17 янв
«Ей полагается надбавка»: какую пенсию получает Лариса Долина
16 янв
Вырвала звонок: куда направится Лариса Долина после потери жилья
15 янв
Новая схема? Пустые залы Ларисы Долиной могут заполнять с помощью массовки
15 янв
Судебные приставы взломают замки, если Долина не передаст ключи Лурье
14 янв
Директор Ларисы Долиной назвал причину переноса ее концерта в Петербурге
14 янв
Юбилей не по плану: Долина перенесла концерт с февраля на ноябрь
-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:59
Инсульт и панкреатит: у детей в России все чаще выявляют «взрослые» болезни
13:53
«По орбите понятно»: стало известно, упадет ли на Землю комета 3I/ATLAS
13:45
Глюкоза обратилась с иском в суд и требует больше 300 тысяч рублей
13:37
«Я сошел с ума»: Киркоров раскрыл свое отношение к женщинам
13:35
Лурье кричит от радости: в скандале с квартирой Долиной поставлена точка
13:30
Под крыло Этери Тутберидзе: Александра Трусова возвращается в большой спорт

Сейчас читают

Медведя увидели: почему немецкий контингент слился из Гренландии
«Уже пора»: Анита Цой сделала заявление про пополнение в семье
Ми-28НМ разгромил опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026