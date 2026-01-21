Волны высотой в восемь метров: мощный шторм обрушился на Италию

Сотни человек были эвакуированы подальше от морского побережья.

Погода

Мощный шторм обрушился на Италию

Мощный шторм обрушился на Италию. Шквалистый ветер сносит деревья и столбы, а волны высотой в восемь метров просто затопили набережные городов, после чего потоки воды хлынули на улицы.

Сильнее всего от циклона пострадали регионы Калабрия, Сардиния и Сицилия. Уже эвакуировали сотни человек — подальше от моря. В некоторых городах закрыты общественные места, школы и госучреждения. Пожарные и спасательные службы едва справляются с многочисленными обращениями из-за последствий шторма.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россию стремительно сковывают арктические морозы. Уже на этой неделе они придут в центральную часть страны, а уже сейчас холода бьют рекорды в Сибири и на Урале — там вообще этот январь рискует стать самым холодным за всю историю наблюдений.

Десятки людей — в больницах с обморожением, не выдерживают экстремального минуса ни коммуникации, ни техника.

Погода
