Волны высотой в восемь метров: мощный шторм обрушился на Италию
Сотни человек были эвакуированы подальше от морского побережья.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Fortunato Serrano; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мощный шторм обрушился на Италию
Мощный шторм обрушился на Италию. Шквалистый ветер сносит деревья и столбы, а волны высотой в восемь метров просто затопили набережные городов, после чего потоки воды хлынули на улицы.
Сильнее всего от циклона пострадали регионы Калабрия, Сардиния и Сицилия. Уже эвакуировали сотни человек — подальше от моря. В некоторых городах закрыты общественные места, школы и госучреждения. Пожарные и спасательные службы едва справляются с многочисленными обращениями из-за последствий шторма.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россию стремительно сковывают арктические морозы. Уже на этой неделе они придут в центральную часть страны, а уже сейчас холода бьют рекорды в Сибири и на Урале — там вообще этот январь рискует стать самым холодным за всю историю наблюдений.
Десятки людей — в больницах с обморожением, не выдерживают экстремального минуса ни коммуникации, ни техника.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 20 янв
- Парящий Енисей и замерзшие градусники: как Сибирь переживает экстремальные морозы
- 20 янв
- В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы
- 19 янв
- Зима заявит о себе: какая погода будет в Москве и Подмосковье 19 января
- 19 янв
- Почему на Крещение бывают морозы: объяснение ученых
- 18 янв
- Полметра снега за две недели: как Москва пережила январский удар стихии
- 18 янв
- Ветер перемен: какая погода ждет столичный регион 18 января
- 17 янв
- Экстремальное Крещение: названы регионы с самыми сильными морозами в праздник
- 17 янв
- Климат в России за 50 лет потеплел почти вдвое больше, чем в среднем по миру
- 16 янв
- Столичные коммунальщики-экстремалы вышли на уборку снега с крыши без страховки
- 16 янв
- Зима напомнит о себе: синоптики рассказали о погоде в Москве на выходные
93%
Нашли ошибку?