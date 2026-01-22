Трамп пообещал выплатить по миллиону долларов жителям Гренландии за присоединение к США

Президент США Дональд Трамп выразил готовность выплатить каждому жителю Гренландии по одному миллиону долларов в рамках масштабного плана по приобретению территории. Об этом сообщает Daily Mail.

Трамп подтвердил, что предварительные договоренности были достигнуты после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Он подчеркнул, что вопрос контроля над арктическим островом является критически важным для обеспечения безопасности США.

В связи с прогрессом в обсуждении Трамп объявил о приостановке введения торговых пошлин против Великобритании и других европейских союзников. Ранее они выступали против американских претензий на остров.

Рассматриваемый план может обойтись американскому бюджету в 57 миллиардов долларов, учитывая численность населения Гренландии.

Военные представители НАТО обсуждают вариант, при котором Дания может передать США отдельные участки земли для строительства новых баз. Сам Трамп охарактеризовал потенциальное соглашение как «бесконечное» и не имеющее временных рамок.

«Это решение, если оно будет реализовано, станет отличным для США и всех стран НАТО», — цитирует издание пост президента из социальной сети Truth Social.

При этом во время публичных выступлений Трамп несколько раз случайно назвал Гренландию Исландией, что вызвало ироничные замечания со стороны оппонентов.

Ситуация вызвала резкую реакцию в Копенгагене. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен подчеркнул, что суверенитет над островом является «красной линией». Он заявил, что власти страны не намерены продавать эти территории.

В то же время британский премьер-министр Кир Стармер сказал в парламенте, что Соединенное Королевство не будет уступать под давлением угроз о введении пошлин.

Несмотря на жесткую риторику союзников, Трамп выразил уверенность в успехе интеграции острова. Он отметил, что США — единственная держава, способная обеспечить защиту этого региона.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.