Трамп заявил о формировании основы для будущей сделки по Гренландии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что основы для возможного будущего соглашения по Гренландии уже сформированы. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети Truth Social.

По словам американского лидера, договоренности стали результатом «очень продуктивной встречи» с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Трамп отметил, что обсуждения касались не только самого острова, но и всего Арктического региона.

«На базе очень продуктивной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте мы сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона», — написал Трамп.

Глава Белого дома также уточнил, что переговорный процесс по Гренландии будет курировать вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф. По словам Трампа, все они будут напрямую отчитываться о ходе переговоров лично перед ним.

Ранее заявления Дональда Трампа о возможной сделке по Гренландии вызвали обеспокоенность в странах Евросоюза и среди союзников США по НАТО. Официальные власти Дании, в состав которой входит остров, неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности Гренландии не подлежит обсуждению.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин высказался о ситуации вокруг Гренландии. Глава государства заявил, что России не касается тема Гренландии и США.

