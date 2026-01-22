Трамп заявил о формировании основы для будущей сделки по Гренландии

Договоренности стали результатом «очень продуктивной встречи» с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Фото: www.globallookpress.com/Jim LoScalzo - Pool via CNP
Президент США Дональд Трамп сообщил, что основы для возможного будущего соглашения по Гренландии уже сформированы. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в социальной сети Truth Social.
По словам американского лидера, договоренности стали результатом «очень продуктивной встречи» с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Трамп отметил, что обсуждения касались не только самого острова, но и всего Арктического региона.
«На базе очень продуктивной встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте мы сформировали основу для будущего соглашения в отношении Гренландии и, по сути, всего Арктического региона», — написал Трамп.
Глава Белого дома также уточнил, что переговорный процесс по Гренландии будет курировать вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф. По словам Трампа, все они будут напрямую отчитываться о ходе переговоров лично перед ним.
Ранее заявления Дональда Трампа о возможной сделке по Гренландии вызвали обеспокоенность в странах Евросоюза и среди союзников США по НАТО. Официальные власти Дании, в состав которой входит остров, неоднократно подчеркивали, что вопрос принадлежности Гренландии не подлежит обсуждению.
Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин высказался о ситуации вокруг Гренландии. Глава государства заявил, что России не касается тема Гренландии и США.
