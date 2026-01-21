Партизанская война: Канада начала готовиться к повстанческой борьбе с США

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Пока еще позитивные отношения омрачает гренландский вопрос.

Канала готовится к конфликту с США

Фото: www.globallookpress.com/x99

Тема:
Претензии США на Гренландию

Globe and Mail: Канада начала готовиться к повстанческой борьбе с США

Военные Канады начали прорабатывать сценарии ведения партизанской войны с США. Об этом сообщило издание Globe and Mail со ссылкой на источники.

По данным газеты, канадское командование осознает нехватку как живой силы, так и вооружения для отражения атаки со стороны соседнего государства. Поэтому в случае вооруженного конфликта со Штатами нужно будет прибегнуть к диверсиям и засадам, в том числе с использованием беспилотников.

«Вооруженные силы рассматривают тактику ведения повстанческой борьбы, подобную той, что использовали афганские моджахеды», — уточнили в издании.

При этом в материале подчеркнули, что отношения между канадской и американской армией пока еще являются позитивными.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что присоединение Гренландии к США создает тревожную ситуацию для Канады. У страны «кленовых листьев» останутся порты и выходы к морю, но со всех сторон она будет окружена территорией Штатов.

Тема:
Претензии США на Гренландию
