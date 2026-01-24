Ошибка природы или мем года? Белый дом опубликовал фото Трампа с пингвином в Гренландии
К этому «ИИ-флешмобу» подключилось и Министерство войны США.
Фото: 5-tv.ru
Белый Дом сделал мем с пингвином-одиночкой рекламой «гренландской кампании»
Белый Дом опубликовал в соцсети X фото, на котором президент США Дональд Трамп идет по снегу вместе с пингвином, держащим в плавнике американский флаг. Судя по картинке, политик и арктическая птица вместе приближаются к Гренландии. Публикация мема сопровождается лаконичной подписью «Обними пингвина». Примечательно то, что пингвины не живут на территории Гренландии.
Министерство войны поддержало правительство и опубликовало похожую картинку, на которой военнослужащие различных родов войск идут в Гренландию, ведя пингвина за плавник.
Тренд подхватили мемоделы из числа пользователей X. Американцы стали выкладывать картинки, на которых обитатель северных льдов сидит в строгом офисном костюме с флагом США, или же ведет переговоры с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне, (смотрясь в этой роли намного эффектнее лидера киевского режима Владимира Зеленского, который фигурировал на этом фото в оригинале).
Другой шутник опубликовал красную кепку в стиле Make America Great Again (слоган Трампа, «Сделаем Америку Великой снова»), иронично обыграв ее так, что в итоге получился девиз «Сделаем пингвинов биполярными».
Забавно проследить связь этой волны мемов с другим, ранее завирусившимся отрывком из документального фильма режиссера Вернера Херцога «Встречи на краю света». В нем пингвин покидает свою колонию и в одиночестве идет в горы.
Отважная птица уходит от сородичей в ледяную горную гряду за 70 километров. По словам экспертов-орнитологов, если такого «пингвина-индивидуалиста» вернули в колонию, он все равно побежал бы обратно к горам.
