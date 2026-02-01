Трамп заявил о начале переговоров по Гренландии

Дональд Трамп о Гренландии: Мы начали переговоры, многое согласовано

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры о контроле США над Гренландией начались. Более того, стороны, по его словам, уже пришли к согласию по многим вопросам. Так он ответил на вопрос о том, обсуждал ли он ситуацию вокруг острова с лидерами европейских стран.

«Мы начали переговоры и, я думаю, многое согласовано», — сказал он журналистам.

Как отметил президент Соединенных Штатов, власти государств Европы хотят, чтобы Вашингтон заключил сделку о покупке Гренландии. Трамп считает, что это будет «отличная сделка для всех», очень важная. Однако о том, какие именно вопросы были согласованы на переговорах, с кем ведется диалог, президент не уточнил.

Кроме того, глава Белого дома снова подчеркнул, что Гренландия нужна Штатам для обеспечения национальной безопасности, и он верит в успех переговоров. Прежде он сообщал, что на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего договора.

Остров является частью Датского королевства, но американский лидер намерен включить ее в состав США. Пока неясно, о каком согласии говорит Трамп, но ранее власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата и призвали уважать их территориальную целостность.

