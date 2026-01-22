Трамп заявил о бессрочном характере сделки США по Гренландии

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова

Переговоры уже далеко продвинулись, и будущее соглашение не будет иметь временных ограничений.



Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Тема:
Претензии США на Гренландию

Разрабатываемая Вашингтоном сделка по Гренландии будет носить бессрочный характер. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью CNN, пишет CNBC.

«Сейчас она еще немного в процессе (обсуждения. — Прим. Ред.), но уже довольно далеко продвинулась… (сделка будет длиться. — Прим. Ред.) бесконечно», — сказал Трамп, комментируя ход переговоров.

Глава Белого дома также подтвердил, что после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте принял решение отменить введение пошлин против ряда европейских стран. Ограничительные меры должны были вступить в силу 1 февраля и рассматривались в контексте ситуации вокруг Гренландии.

Ранее писал 5-tv.ru, Трамп заявил, что основы для будущей сделки США по Гренландии уже сформированы. По его словам, переговорный процесс будут курировать вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.

Глава Белого дома уточнил, что все участники переговорной группы будут напрямую отчитываться перед ним о ходе обсуждений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX



