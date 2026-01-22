Трамп заявил о бессрочном характере сделки США по Гренландии

Переговоры уже далеко продвинулись, и будущее соглашение не будет иметь временных ограничений.
Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Разрабатываемая Вашингтоном сделка по Гренландии будет носить бессрочный характер. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью CNN, пишет CNBC.
«Сейчас она еще немного в процессе (обсуждения. — Прим. Ред.), но уже довольно далеко продвинулась… (сделка будет длиться. — Прим. Ред.) бесконечно», — сказал Трамп, комментируя ход переговоров.
Глава Белого дома также подтвердил, что после переговоров с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте принял решение отменить введение пошлин против ряда европейских стран. Ограничительные меры должны были вступить в силу 1 февраля и рассматривались в контексте ситуации вокруг Гренландии.
Ранее писал 5-tv.ru, Трамп заявил, что основы для будущей сделки США по Гренландии уже сформированы. По его словам, переговорный процесс будут курировать вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.
Глава Белого дома уточнил, что все участники переговорной группы будут напрямую отчитываться перед ним о ходе обсуждений.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 22 янв
- Трамп заявил о формировании основы для будущей сделки по Гренландии
- 21 янв
- Партизанская война: Канада начала готовиться к повстанческой борьбе с США
- 20 янв
- Причина найдена: почему страны ЕС срывают все попытки мирного урегулирования на Украине
- 19 янв
- В ФРГ назвали угрозы Трампа в отношении Гренландии «красной линией» для ЕС
- 19 янв
- Медведя увидели? Военкор объяснил, почему немцы так быстро покинули Гренландию
- 19 янв
- Остров невезения: почему притязания США на Гренландию могут спровоцировать распад НАТО
- 19 янв
- США готовятся вести пошлины против ряда стран, если те не согласятся с покупкой Гренландии
- 18 янв
- Тревожная ситуация для Канады: Эрл Расмуссен о присоединении США Гренландии
- 18 янв
- Остров ресурсов: контроль над Гренландией стал главной целью Трампа
- 18 янв
- Великобритании предложили вернуть США под свой контроль
Читайте также
93%
Нашли ошибку?