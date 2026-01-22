Миллионы на кону? Сколько Лурье может взыскать с Долиной за судебные издержки

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

Адвокат уже готовит соответствующий иск.

Сколько Лурье может взыскать с Долиной за суды

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Тема:
Скандал с квартирой Долиной

Лурье может получить от Долиной за судебные издержки до пяти миллионов рублей

Новая хозяйка квартиры в Хамовниках Полина Лурье может отсудить у народной артистки РФ Ларисы Долиной до пяти миллионов рублей за судебные издержки. Об этом изданию Газета.ру рассказал юрист Александр Кудряшов.

«Сумма компенсации будет определяться судом с учетом условий соглашения адвоката и доверителя, рыночных расценок на юридическую помощь, сложности дела — включая необходимость анализа большого объема документов, проведения экспертиз, а также отсутствия единообразной практики по подобным спорам. Учитывая, что сумма иска превышает сто миллионов рублей, а процесс потребует множества процессуальных действий, примерный размер взыскания может составить от одного до пяти миллионов рублей», — уточнил юрист.

Кудряшов добавил, что окончательную сумму, которую должна будет выплатить певица, назначает суд, основываясь на доказательствах, представленных на заседании, и всех обстоятельств данного дела.

Уже известно, что адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко подаст иск на Ларису Долину, чтобы та возместила ее доверителю судебные издержки.

Квартиру знаменитость продала еще летом 2024 года. Однако вскоре объявила, что стала жертвой мошенников и попыталась оспорить сделку.

В декабре 2025 года суд признал законным владельцем жилья не артистку, а покупательницу. Также было вынесено постановление о выселении из квартиры и снятия с регистрационного учета певицы, ее дочери и внучки.

Ключи от жилплощади Долина передала Лурье 19 января 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказала адвокат Лурье о новом иске против певицы.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

