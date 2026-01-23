Косачев: конфликт на Украине развивается по сценарию России

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

По словам зампреда Совфеда РФ, дальнейшее развитие событий будет зависеть и от военных, и от дипломатов — как политических, так и экономических.

Конфликт на Украине идет по сценарию России

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Тема:
Украинский кризис

Переговоры президента России Владимира Путина с американской делегацией показали, что конфликт на Украине развивается по российскому сценарию. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале.

«Незапланированный, по щелчку пальца президента США (Дональда Трампа — Прим. ред.) приезд в Давос (президента Украины Владимира — Прим. ред.) Зеленского и запланированные, штатные переговоры российского президента с американской переговорной группой в Кремле подтверждают главное: конфликт развивается по российскому, а не по украинскому и тем более не по европейскому сценарию», — написал Косачев.

Косачев добавил, что в Соединенных Штатах это понимают отчетливо, и без их участия переговоры могли бы еще долго не состояться.

В четверг, 22 января, в Кремле прошла встреча Владимира Путина со специальным посланником американского президента Стивеном Уиткоффом, а также зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник президента РФ Юрий Ушаков, а также специальный представитель главы государства по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев. Они представляли позицию Москвы и курировали профильные направления диалога. Переговоры продолжались более трех с половиной часов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ушаков заявил о встрече трехсторонней группы РФ, США и Украины в Абу-Даби. Российская делегация получила инструкции от президента России Владимира Путина и в ближайшие часы вылетит в ОАЭ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Украинский кризис
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака

