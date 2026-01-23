Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для юного Мирослава

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел». Накануне мы рассказали историю восьмилетнего Мирослава из Москвы.

У мальчика — детский церебральный паралич. Буквально с рождения он борется за свою жизнь. Сейчас Мирославу нужен курс реабилитации, который стоит более полутора миллионов рублей.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, собрать необходимую сумму удалось. Еще раз большое вам спасибо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.