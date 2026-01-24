Ка-52М уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Противник ежедневно несет потери на поле боя.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М уничтожил живую силу и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ), в зоне ответственности группировки войск «Центр». Самые яркие кадры из зоны специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.
Удар был нанесен авиационными ракетами по заранее разведанным целям противника. В результате применения авиационных средств поражения поставленные задачи были выполнены.
После атаки экипаж выполнил противоракетный маневр, применил тепловые ловушки и благополучно вернулся на площадку вылета.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 23 янв
- Украине на переговорах в Абу-Даби предложат $800 млрд за вывод ВСУ из Донбасса
- 23 янв
- ЗРК «Бук-М3» сбил реактивные снаряды РСЗО HIMARS. Лучшее видео из зоны СВО
- 23 янв
- «Ланцет» против техники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 янв
- Захоронения с 524 телами обнаружили в Курской области после вторжения ВСУ
- 22 янв
- ВС РФ уничтожили мост в Сумской области, по которому ВСУ перебрасывали силы
- 22 янв
- ЗРК «Тор-МУ» прикрыл российские войска от дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 22 янв
- РСЗО «Град» сорвал ротацию ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 янв
- РСЗО «Ураган» разнес позиции ВСУ на красноармейском направлении. Лучшее видео из зоны СВО
- 21 янв
- Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 20 янв
- Т-80БВМ разнесли пункты управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Читайте также
78%
Нашли ошибку?