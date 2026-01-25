Силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над регионами России

В вечерние часы атаки дронов были отражены сразу в нескольких субъектах страны.
Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Силы противовоздушной обороны России за три часа вечером 25 января уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов боевиков Вооруженных сил Украины над рядом российских регионов. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении министерства, опубликованном в Telegram-канале.
По данным Минобороны РФ, наибольшее количество БПЛА было уничтожено над территорией Ростовской области — восемь аппаратов. Еще два беспилотника были сбиты над Брянской областью, два — над Республикой Крым, один — над Курской областью.
Регионы, над которыми были зафиксированы атаки беспилотников, расположены в южной и западной части России и регулярно упоминаются в официальных сводках ведомства в контексте работы систем ПВО.
Ранее в тот же день Минобороны РФ сообщало о более масштабной ночной атаке. По информации ведомства, за ночь силы ПВО уничтожили 52 беспилотника ВСУ над регионами России, включая Брянскую, Краснодарскую, Ростовскую, Орловскую, Белгородскую и Астраханскую области.
