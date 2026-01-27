Жгут костры дома: снегопад в США унес жизни 26 человек
Без света остались до миллиона американцев.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Kyle Mazza; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Снегопад в США унес жизни 26 человек
В США растет число погибших в результате сильнейшей за последние десять лет снежной бури. На сегодня известно о 26 жертвах стихии.
Инфраструктура не выдерживает — без света остались до миллиона американцев. Некоторые в отчаянных попытках согреться даже разводили костры в домах.
Отменено почти 15 тысяч авиарейсов. В магазинах пустые полки, доставить продукты зачастую невозможно из-за сугробов на дорогах.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 27 янв
- Город из снежного шара: гид по выживанию во время сильных осадков
- 27 янв
- Пересаживайтесь на метро: Москву снова накрыл снегопад
- 27 янв
- Снежный апокалипсис накроет столицу: синоптики предупредили о заносах
- 26 янв
- До минус 20: в Санкт-Петербург пришли экстремальные морозы
- 26 янв
- Когда уже потеплеет? Столичный регион ждут изменения
- 25 янв
- Американцы в панике опустошили полки магазинов в ожидании зимнего шторма
- 24 янв
- Метеорологи рассказали, когда в Москве потеплеет
- 22 янв
- Осторожно, сосульки! Петербуржцы боятся выходить из дома из-за падающей с крыш наледи
- 22 янв
- Зима не отступает: какая погода ждет москвичей 22 января
- 21 янв
- Волны высотой в восемь метров: мощный шторм обрушился на Италию
Читайте также
79%
Нашли ошибку?