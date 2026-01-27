«Геноцид не имеет срока давности»: Валентина Матвиенко о блокаде Ленинграда

Спикер Совета Федерации отметила высочайшую силу духа у ленинградцев, которые выстояли до конца, не сдали город врагу и победили.
Фото, видео: 5-tv.ru
Матвиенко: нельзя забывать о преступлениях нацистов во время блокады Ленинграда
Геноцид жителей Ленинграда во время блокады города нацистами не имеет срока давности. Об этом заявила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко на памятном мероприятии в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной войны.
«Мы сделаем все для того, чтобы никто этого преступления не забыл. Геноцид ленинградцев, как и всего нашего народа, — это тягчайшее преступление, которое не имеет срока давности», — сказала Матвиенко.
Спикер Совфеда отметила высочайшую силу духа у ленинградцев, которые выстояли до конца, не сдали город врагу и победили. В эти дни тысячи жителей Петербурга приходят на мемориальное кладбище, чтобы отдать дань памяти этим людям, добавила Матвиенко.
«Мы вспоминаем всех защитников Ленинграда, их мужество и героизм. Радует, что на Пискаревское кладбище приходят много школьников, молодежи, а это значит: память будет жива», — сказала она
Также Валентина Матвиенко напомнила, что в этом году 8 сентября исполняется 85 лет со дня начала блокады города.
«Мы подготовим обращение ко всем парламентам мира. Считаю, что день 85-летия начала блокады Ленинграда должен звучать и в повестке ООН, чтобы напомнить миру о страшных преступлениях против человечности, которые совершили европейские нацисты», — говорит спикер СФ.
Данные действия необходимы, чтобы еще раз задокументировать акт геноцида и подтвердить историческую ответственность всех, кто уничтожал город и мирных жителей Ленинграда.
Памятное мероприятие прошло на Пискаревском мемориальном кладбище, где находится самое большое братское захоронение в мире. Церемония началась со смены почетного караула у Вечного огня и монумента «Мать — Родина», затем участники мероприятия почтили память жертв блокады и павших военных минутой молчания и возложили цветы и венки к памятнику.
Блокада Ленинграда длилась 872 дня и стала одной из самых страшных страниц истории нашей страны. Эта трагедия унесла жизни более миллиона человек. Город находился в окружении с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Петербурге зажгли факелы Ростральных колонн в честь годовщины снятия блокады.
