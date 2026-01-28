«Если он плохо играл — виновата была я»: Бузова о браке с Тарасовым

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Телеведущая впервые рассказала, что спортивная карьера мужа превратилась в источник постоянного давления.

Бузова о браке с Тарасовым

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Тема:
Ольга Бузова

Ольга Бузова заявила о ревности и абьюзе со стороны Дмитрия Тарасова

Телеведущая Ольга Бузова призналась, что в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым сталкивалась с ревностью и эмоциональным давлением. Об этом она рассказала в интервью журналистке Лауре Джугелии, вспоминая, как напряжение в отношениях отражалось и на ее жизни, и на карьере бывшего мужа.

«Он не мог выходить на поле, если я была где-то. Если плохая игра — значит, я была виновата. Он не мог сосредоточиться, если я была на гастролях», — рассказала Бузова.

Далее телеведущая пояснила, что постоянные сборы, переезды и спортивный режим лишь усиливали контроль и недоверие. По ее словам, в отношениях регулярно возникали ситуации, когда ответственность за неудачи мужа перекладывалась на нее — из-за ее работы, публичности и плотного графика. Бузова подчеркнула, что никогда не давала поводов для ревности и всегда оставалась верной партнеру.

Она отметила, что подобная атмосфера со временем превратилась в форму эмоционального абьюза, когда любые профессиональные успехи или занятость воспринимались как угроза. По словам Бузовой, это стало одной из причин, почему союз не выдержал нагрузки и закончился болезненным разводом.

Сейчас телеведущая не состоит в официальных отношениях и сосредоточена на работе. Несмотря на прошлый опыт, она продолжает говорить о желании создать семью и стать матерью, однако подчеркивает, что больше не готова мириться с ревностью и контролем в личной жизни.

Тема:
Ольга Бузова
