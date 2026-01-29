Машины в сугробах и километровые пробки: когда закончится снегопад в Москве
Высота снежного покрова превысила полметра, что для столицы стало серьезным испытанием.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Роман Вильфанд: антициклон начнет формироваться с четверга
Итак, в центральной России сегодня самый пик мощного снегопада, и больше всего страдает Москва. Казалось бы, высота сугробов всего лишь превысила полметра. Но это привычная ситуация для сибирских городов и Дальнего Востока, а для мегаполиса с многомиллионным населением — настоящий кошмар.
Коммунальщики вообще не уходят с улиц, но нельзя сказать, что справляются. Привычная дорога от дома до работы уже превратилась для москвичей в экстремальный аттракцион. Машину не откопать, на трассах километровые пробки, городской транспорт забит. Снег из города даже не успевают вывозить, просто скидывают там, где он меньше мешает. В результате в городе выросли снежные горы высотой по три этажа.
Снежный циклон стал испытанием и для жителей других регионов. Тверь, Ярославль, Казань, Нижний Новгород, Чебоксары — почти все эти города встали в час пик. Мы спросили у синоптиков — когда же все это закончится.
«Если бы фронт проходил с юга на север или с запада на восток, то он прошел бы достаточно быстро через шесть-десять часов, а он находится в параллельных потоках, все время находится вблизи Москвы. Но с завтрашнего дня начинает формироваться антициклон. С пятницы пройдет радикальное изменение, уже вторжение холодных масс будет ощутимым», — сказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
То есть со сменой погоды испытания не закончатся — в выходные столбики термометров вновь упадут к отметке в минус 25 градусов.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 29 янв
- Февраль не пощадит: метеорологи спрогнозировали снегопады с первых дней месяца
- 28 янв
- Пробки на 15 километров и 10-метровые сугробы: как Москва переживает рекордные снегопады
- 28 янв
- Москва засыпана снегом: обновлен 30-летний рекорд
- 27 янв
- Историческая зима: снегопад 27 января в Москве стал рекордным
- 27 янв
- Дороже и дольше: как снегопад в Москве повлиял на работу такси
- 27 янв
- Снегопад парализовал столицу: Москва встала в девятибалльных пробках
- 27 янв
- Слишком зимняя Москва: чего лучше не делать в сильный снегопад
- 27 янв
- Жгут костры дома: снегопад в США унес жизни 26 человек
- 27 янв
- Пересаживайтесь на метро: Москву снова накрыл снегопад
- 27 янв
- Снежный апокалипсис накроет столицу: синоптики предупредили о заносах
Читайте также
92%
Нашли ошибку?