Машины в сугробах и километровые пробки: когда закончится снегопад в Москве

Высота снежного покрова превысила полметра, что для столицы стало серьезным испытанием.

Погода

Роман Вильфанд: антициклон начнет формироваться с четверга

Итак, в центральной России сегодня самый пик мощного снегопада, и больше всего страдает Москва. Казалось бы, высота сугробов всего лишь превысила полметра. Но это привычная ситуация для сибирских городов и Дальнего Востока, а для мегаполиса с многомиллионным населением — настоящий кошмар.

Коммунальщики вообще не уходят с улиц, но нельзя сказать, что справляются. Привычная дорога от дома до работы уже превратилась для москвичей в экстремальный аттракцион. Машину не откопать, на трассах километровые пробки, городской транспорт забит. Снег из города даже не успевают вывозить, просто скидывают там, где он меньше мешает. В результате в городе выросли снежные горы высотой по три этажа.

Снежный циклон стал испытанием и для жителей других регионов. Тверь, Ярославль, Казань, Нижний Новгород, Чебоксары — почти все эти города встали в час пик. Мы спросили у синоптиков — когда же все это закончится.

«Если бы фронт проходил с юга на север или с запада на восток, то он прошел бы достаточно быстро через шесть-десять часов, а он находится в параллельных потоках, все время находится вблизи Москвы. Но с завтрашнего дня начинает формироваться антициклон. С пятницы пройдет радикальное изменение, уже вторжение холодных масс будет ощутимым», — сказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

То есть со сменой погоды испытания не закончатся — в выходные столбики термометров вновь упадут к отметке в минус 25 градусов.

Погода
