Весна в столице: как долго в Москве сохранится аномальное тепло

Росгидромет: теплая и сухая погода сохранится в Москве до конца марта

Аномально теплая и сухая погода держится в Москве уже третью неделю и сохранится до конца марта. Об этом агентству «Москва» сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

«Сколько помню, в Москве впервые в марте вот такая погода — уже третью неделю стоит теплая погода без осадков, переменная облачность, солнышко. Днем плюсовая температура — от плюс восьми до плюс 14 градусов, и ночью от минус четырех до нуля градусов», — отметил специалист.

По словам Цыганкова, до 24 марта погода останется без особых изменений: небольшая облачность, дневные температуры будут держаться на уровне +12 градусов. Он также подчеркнул, что отличительной чертой этого марта стало отсутствие осадков и то, что в регионе на четыре-пять градусов теплее нормы.

Синоптики пояснили, что погоду в столице определила теплая западная периферия антициклона, центр которого располагается над севером Казахстана.

Над Москвой преобладают южные и юго-западные потоки, поэтому держистя высокая температура, а солнце способствует дальнейшему прогреву воздуха.

Несмотря на обманчивое дневное тепло, сугробы, надоевшие горожанам за зиму, не торопятся исчезать. Как отметил Цыганков, темпы таяния снежного покрова оказались не столь высокими, как многие предполагали — снег уйдет только в начале апреля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что температура воздуха в Санкт-Петербурге в ночь на 14 марта составила около семи градусов тепла — и побила рекорд 136-летней давности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.