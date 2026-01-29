Разнесли пункт управления дронами ВСУ залпом из пушки «Гиацинт-Б». Лучшее видео из зоны СВО
Артиллерия группировки войск «Север» продолжает огневую поддержку действий по созданию зоны безопасности у границы.
Расчеты пушек «Гиацинт-Б» уничтожили пункт управления дронами боевиков ВСУ
Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили пункты управления беспилотниками и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
После доразведки координаты были переданы огневым подразделениям, которые в считанные минуты выполнили заряжание и наведение орудий.
Подразделения группировки войск «Север» выполняют боевые задачи по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации. Войска на регулярной основе продвигаются вперед, оттесняя противника от приграничных районов для формирования санитарной зоны и обеспечения безопасности мирного населения российских регионов.
В ходе выполнения этих задач военнослужащие группировки применяют буксируемую и самоходную артиллерию, а также реактивные системы залпового огня. Артиллерийские расчеты в круглосуточном режиме наносят удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе ВСУ, не позволяя противнику перебрасывать резервы.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
