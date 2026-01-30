Арктическое вторжение: Москву ждут морозы до минус 25 градусов
К концу недели в столице и Санкт-Петербурге температура может резко опуститься.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Москву и Петербург идёт резкое похолодание до минус 25 градусов
Миллионы россиян готовятся к новому погодному испытанию. На центральную часть страны стремительно надвигаются холода. Арктическое вторжение можно видеть из космоса. Столбики термометров уже устремились вниз, а к концу недели температура достигнет минус 25 градусов. Причем не только в столичном регионе, но и в Петербурге.
Метели и снегопады ждут в Поволжье и на Урале. В Москве высота сугробов уже превысила 60 сантиметров. Коммунальщики круглосуточно вывозят снег на плавильные станции.
К слову, небывалый снегопад уже вызвал прирост туристов. Посмотреть на настоящую зиму едут путешественники из теплых стран, в том числе из Индии и стран Персидского залива.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 29 янв
- В белом плену: Москву сковали девятибалльные пробки из-за снегопада
- 29 янв
- Разумная забота: школы и вузы предложили перевести на дистант в сильные снегопады
- 29 янв
- Третий день борьбы со стихией: когда Москву перестанет заваливать снегом
- 29 янв
- Снегопад в Москве может побить рекорд 70-летней давности
- 29 янв
- Машины в сугробах и километровые пробки: когда закончится снегопад в Москве
- 29 янв
- Февраль не пощадит: метеорологи спрогнозировали снегопады с первых дней месяца
- 28 янв
- Пробки на 15 километров и 10-метровые сугробы: как Москва переживает рекордные снегопады
- 28 янв
- Москва засыпана снегом: обновлен 30-летний рекорд
- 27 янв
- Историческая зима: снегопад 27 января в Москве стал рекордным
- 27 янв
- Дороже и дольше: как снегопад в Москве повлиял на работу такси
Читайте также
92%
Нашли ошибку?