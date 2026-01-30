Арктическое вторжение: Москву ждут морозы до минус 25 градусов



К концу недели в столице и Санкт-Петербурге температура может резко опуститься.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Погода

В Москву и Петербург идёт резкое похолодание до минус 25 градусов

Миллионы россиян готовятся к новому погодному испытанию. На центральную часть страны стремительно надвигаются холода. Арктическое вторжение можно видеть из космоса. Столбики термометров уже устремились вниз, а к концу недели температура достигнет минус 25 градусов. Причем не только в столичном регионе, но и в Петербурге.

Метели и снегопады ждут в Поволжье и на Урале. В Москве высота сугробов уже превысила 60 сантиметров. Коммунальщики круглосуточно вывозят снег на плавильные станции.

К слову, небывалый снегопад уже вызвал прирост туристов. Посмотреть на настоящую зиму едут путешественники из теплых стран, в том числе из Индии и стран Персидского залива.

