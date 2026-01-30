В Арканзасе могут ввести самый жесткий тюремный запрет в США

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 17 0

Решение основано на случаях обнаружения наркотических веществ в посылках.

Почему в тюрьмах США хотят запретить книги и газеты

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Книги

В тюрьмах Арканзаса планируют полностью запретить книги и прессу

Власти Арканзаса намерены ввести беспрецедентные ограничения в исправительных учреждениях — заключенным планируют запретить получать любые печатные издания, в том числе книги, журналы и газеты. Такую меру объяснили борьбой с наркотиками, а сам запрет может стать самым строгим в стране. Об этом написала газета The Washington Post.

В департаменте исправительных учреждений штата сообщили, что данное решение основано на случаях обнаружения наркотических веществ в посылках с печатной продукцией. По данным ведомства, не менее 25 подобных инцидентов были зафиксированы в период с 2022 года по 2025 год. В одном из случаев запрещенные вещества нашли в партии книг, которые отправили из крупного книжного магазина.

Известно, что инициатива может затронуть около 17 тысяч заключенных в 20 тюрьмах штата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как отметил Рождество самый опасный заключенный Великобритании.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Книги
16 янв
Книги о Викторе Цое стали самыми востребованными среди биографий рокеров в РФ
30 дек
Неочевидная причина: старые книги вызывают хронические болезни дыхательных путей
24 дек
Самый русский британский медведь: как Винни-Пух стал частью нашего культурного кода
24 дек
Винни-Пух отмечает 100-летний юбилей
19 дек
Путин рассказал, будет ли писать мемуары
18 дек
Около 4,5 тысячи книг сняли с продажи по закону о пропаганде наркотиков в России
14 дек
Тру-крайм без купюр: мода на «настоящее преступление» меняет границы допустимого
13 дек
В Национальном центре «Россия» открылась интерактивная выставка-путешествие «Книга сказок»
11 дек
«Базовый вайб страны»: Конституция РФ для зумеров появилась на полках в книжных магазинах
10 дек
Девушка с обложки: как школьница из РФ стала лицом БДСМ-книг в Европе
-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
75.73
-0.30 90.47
-0.51
Месяц Стального Тигра: китайский гороскоп на февраль 2026 года

Последние новости

20:39
Иран планирует внести ВС ЕС в список «террористических организаций»
20:38
В Арканзасе могут ввести самый жесткий тюремный запрет в США
20:33
NYT: Российские военные успешно используют бреши в обороне ВСУ
20:30
Месяц Стального Тигра: китайский гороскоп на февраль 2026 года
20:28
В Финляндии ученые обнаружили в воздухе радиоактивные частицы
20:13
«Ему бы понравилось»: Полина Гагарина о том, как Цой мог воспринять ее «Кукушку»

Сейчас читают

«Конечно, пою»: Полина Гагарина о выступлениях под фонограмму
«Просто люблю»: стало известно, за кого вышла замуж певица Елка
В Китае женщину заставили 15 дней извиняться перед мужем и его любовницей
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Любовный гороскоп на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
Гороскоп на деньги на февраль 2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026