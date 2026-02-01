Горячо или холодно: синоптик рассказал, какое лето ждет москвичей

Москвичей ждет жаркое и засушливое лето. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

По его словам, лето в этом году будет более жарким и сухим, чем в 2025 году, особенно в июле и августе.

«Лето в этом году будет „зачетным“ — более жарким и засушливым, чем в 2025-м, особенно в июле–августе», — рассказал синоптик.

Он уточнил, что долгосрочные прогнозы будут корректироваться по мере поступления новых данных.

Лето 2025 года в Москве в целом укладывалось в климатическую норму. По данным синоптиков, периоды жаркой погоды чередовались с затяжными дождями и прохладными интервалами. Наиболее теплым месяцем стал июль, однако экстремально высоких температур, сопоставимых с рекордами прошлых лет, в столице зафиксировано не было. Осадков в летний период выпало около нормы, а в отдельные недели — даже выше средних значений.

Ранее, писал 5-tv.ru, минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Температура в столице опустилась до минус 21 градуса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX