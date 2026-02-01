Горячо или холодно: синоптик рассказал, какое лето ждет москвичей

Наиболее высокие температуры ожидаются во второй половине сезона.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Виноградов
Москвичей ждет жаркое и засушливое лето. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.
По его словам, лето в этом году будет более жарким и сухим, чем в 2025 году, особенно в июле и августе.
«Лето в этом году будет „зачетным“ — более жарким и засушливым, чем в 2025-м, особенно в июле–августе», — рассказал синоптик.
Он уточнил, что долгосрочные прогнозы будут корректироваться по мере поступления новых данных.
Лето 2025 года в Москве в целом укладывалось в климатическую норму. По данным синоптиков, периоды жаркой погоды чередовались с затяжными дождями и прохладными интервалами. Наиболее теплым месяцем стал июль, однако экстремально высоких температур, сопоставимых с рекордами прошлых лет, в столице зафиксировано не было. Осадков в летний период выпало около нормы, а в отдельные недели — даже выше средних значений.
Ранее, писал 5-tv.ru, минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы. Температура в столице опустилась до минус 21 градуса.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
- 1 февр
- Лютый февраль: минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы
- 31 янв
- В Москве в ночь на 1 февраля ожидается температура до 22 градусов мороза
- 31 янв
- «Россети Северо-Запад» завершили работы по устранению аварии
- 30 янв
- Морозная экзотика: иностранцы приезжают в Россию посмотреть на снег
- 30 янв
- Не только Москва и Петербург: в какие регионы идут аномальные морозы
- 30 янв
- Арктическое вторжение: Москву ждут морозы до минус 25 градусов
- 29 янв
- В белом плену: Москву сковали девятибалльные пробки из-за снегопада
- 29 янв
- Разумная забота: школы и вузы предложили перевести на дистант в сильные снегопады
- 29 янв
- Третий день борьбы со стихией: когда Москву перестанет заваливать снегом
- 29 янв
- Снегопад в Москве может побить рекорд 70-летней давности
Читайте также
92%
Нашли ошибку?